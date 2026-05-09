Hà Nội thành 'chảo lửa' esports châu Á khi DRX, Gen.G, HLE cùng xuất hiện

Những trận đấu chính thức thuộc hệ thống LCK trong khuôn khổ sự kiện "2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360" đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ và người yêu thể thao điện tử khu vực châu Á khi quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như KIWOOM DRX, Gen.G esports và Hanwha Life esports (HLE).



Các trận đấu chính thức thuộc hệ thống LCK sẽ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ 2026 LCK Team Roadshow Vietnam - KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 ẢNH: BTC

Hà Nội thành tâm điểm esports châu Á với hiện diện của nhiều đội mạnh

Diễn ra từ ngày 8 đến 10.5 tại Vietnam Exhibition Center (Đông Anh, Hà Nội), chương trình được đánh giá là một giải đấu esports hấp dẫn đồng thời là "đại nhạc hội - lễ hội cộng đồng" quy mô, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của esports Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Điểm đặc biệt khiến sự kiện năm nay gây bùng nổ chính là việc người hâm mộ Việt lần đầu tiên được trực tiếp sống trong bầu không khí thi đấu chuẩn LCK ngay tại quê nhà. Thay vì chỉ theo dõi qua màn hình, khán giả có cơ hội chứng kiến tận mắt những màn đối đầu đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc - nơi được xem là "cái nôi" của Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Trong đó, KIWOOM DRX giữ vai trò đội chủ nhà, cùng sự xuất hiện của Gen.G esports và Hanwha Life esports - hai tổ chức sở hữu lượng fan đông đảo toàn cầu. Sự góp mặt của những "ông lớn" này cho thấy Việt Nam đang ngày càng được các tổ chức esports quốc tế đánh giá cao về tiềm năng thị trường và sức ảnh hưởng cộng đồng.

LCK là giải Liên Minh Huyền Thoại danh giá bậc nhất thế giới, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh. Xuất hiện tại Hà Nội, giải được xem là dấu mốc lớn của esports Việt, giúp người hâm mộ có cơ hội tận thưởng những trận đấu thể thao đỉnh cao ẢNH: BTC

LCK chọn Việt Nam mở ra kỳ vọng esports Việt bước ra sân chơi lớn

Không dừng lại ở các trận đấu chuyên nghiệp, ngày 9.5 được xem là "điểm nóng" của toàn bộ roadshow với mô hình fanfest kết hợp âm nhạc, giao lưu và trải nghiệm tương tác. Hàng nghìn người hâm mộ dự kiến sẽ tham gia các hoạt động ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ, minigame cộng đồng và sân khấu âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như JustaTee, Low G hay nhóm nhạc Tempest.

Một trong những khoảnh khắc được cộng đồng mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) - gương mặt Việt Nam đang thi đấu trong hệ thống LCK. Trong bối cảnh esports Việt ngày càng có nhiều tuyển thủ vươn ra quốc tế, LazyFeel được xem như biểu tượng mới cho thế hệ game thủ trẻ dám bước ra sân chơi toàn cầu.

Sự có mặt của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) khiến cộng đồng fan esports Việt rất háo hức, mong chờ ẢNH: BTC

Giới chuyên môn nhận định, việc LCK chọn Việt Nam là điểm dừng chân cho Team Roadshow không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn phản ánh vị thế ngày càng tăng của thị trường esports trong nước. Đây được kỳ vọng là cú hích lớn giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện esports tầm cỡ khu vực.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò nhà tài trợ chính, TV360 cũng góp phần mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ bằng nền tảng xem trực tuyến chất lượng cao 4K/8K, miễn phí data 4G/5G Viettel. Với hơn 13 triệu người dùng thường xuyên, TV360 được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp khán giả theo dõi trọn vẹn những diễn biến hấp dẫn của sự kiện.

Theo ban tổ chức, không còn là thị trường chỉ "xem và cổ vũ", esports Việt Nam đang từng bước trở thành nơi tổ chức, kết nối và tạo ra những dấu mốc mới của khu vực. Trong khi đó, tại sự kiện, các fan của esports cho rằng với KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360, Hà Nội những ngày đầu tháng 5 đang thực sự trở thành "trung tâm esports" - được cộng đồng game thủ châu Á hướng về.