Việt Nam đăng cai giải Thể thao điện tử Đông Nam Á từ năm 2026

Anh Quân
08/05/2026 12:52 GMT+7

Bắt đầu từ năm 2026, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia chủ nhà thường niên của giải đấu Thể thao điện tử Đông Nam Á - SEA Esports Nations Cup (SNC).

Đây là kết quả từ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF), nền tảng Vietnam GameVerse và nhà phát hành VNGGames. Chia sẻ tại sự kiện Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse đang diễn ra tại TP.HCM ngày 8 và 9.5), đại diện ban tổ chức cho biết SNC được định hướng vận hành theo mô hình thi đấu cấp đội tuyển quốc gia, ra đời với mục tiêu thiết lập một hệ thống giải đấu có cấu trúc chuẩn hóa và chuyên nghiệp cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á được xác định là sự kiện thường niên bắt đầu từ năm 2026, thi đấu ở cấp độ quốc gia

Trong mùa giải đầu tiên khai mạc vào năm 2026, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 bộ môn với 9 nội dung huy chương. Danh sách thi đấu quy tụ các tựa game đang có cộng đồng người chơi lớn mạnh như PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT), Crossfire Legends (CFL) và Total Football. Ban tổ chức cũng chính thức công bố tổng quỹ giải thưởng của SNC 2026 đạt mức 41.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng).

Theo nhận định từ giới chuyên môn, việc đưa SNC về Việt Nam đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy phong trào eSports nội địa, đồng thời thắt chặt mối liên kết cốt lõi giữa thể thao điện tử, công nghiệp sản xuất trò chơi và chuỗi giá trị nội dung số. Tham gia với tư cách là đối tác trực tiếp phối hợp vận hành, VNGGames kỳ vọng thỏa thuận này sẽ là bước đệm vững chắc để nâng cao năng lực tổ chức, mở đường đưa thêm nhiều giải đấu eSports quy mô lớn của quốc tế về Việt Nam trong tương lai.

Triển lãm Vietnam GameVerse 2026 (diễn ra từ ngày 8 đến 9.5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM). Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chỉ đạo, phối hợp cùng các đơn vị báo chí và Liên minh Game Việt Nam tổ chức. Năm nay, sự kiện lấy chủ đề "Do Local - Go Global", quy tụ nhiều hoạt động như Diễn đàn Game Việt Nam, Vietnam Game Awards, chung kết Cosplay Contest 2026, khu trải nghiệm game, hoạt động kết nối doanh nghiệp và các chương trình biểu diễn giải trí dành cho cộng đồng game thủ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
