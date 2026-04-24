T&T Group tài trợ lớn, Hiệp hội Thể thao CAND hướng ra đấu trường quốc tế

Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 về tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực xã hội phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng CAND, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2026 của hiệp hội.



Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND và ông Đỗ Vinh Quang (áo vest đen), Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group tại lễ ký kết ẢNH: BTC

Hợp tác 5 điều, 30 nội dung: T&T Group tài trợ trọng điểm cho thể thao CAND năm 2026

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và điều lệ hiệp hội, Thỏa thuận nguyên tắc được xây dựng gồm 5 điều với 30 nội dung chi tiết, tập trung vào việc T&T Group đồng hành, tài trợ cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026.

Cụ thể, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong triển khai các hoạt động trọng tâm gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của hiệp hội; đồng hành cùng đoàn thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya (Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á -châu Đại Dương (APES Games) tại Queensland (Australia); đồng thời phối hợp triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho CLB bóng bàn CAND - T&T tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: BTC

Đẩy mạnh hợp tác nhằm chuyên nghiệp hóa và hội nhập

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam khẳng định:"Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để thể thao phát triển xứng tầm với vị thế của lực lượng. Việc ký kết hôm nay sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài, huy động các nguồn lực xã hội để thể thao CAND không chỉ mạnh ở phong trào mà còn dẫn đầu ở các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế".

Đáp lại sự kỳ vọng đó, ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp: "Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận hôm nay sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể thao của lực lượng CAND, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là minh chứng cho sự đồng hành trách nhiệm giữa doanh nghiệp và lực lượng công an trong việc chung tay xây dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội, thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao theo hướng hiện đại và bền vững".

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: BTC

Bước chạy đà cho những mục tiêu lớn năm 2026

Theo thỏa thuận, ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ khẩn trương triển khai các phụ lục chi tiết, ưu tiên vào công tác đào tạo, tập huấn và các nhiệm vụ thể thao trọng điểm trong năm 2026. T&T Group sẽ tiếp tục đồng hành với hiệp hội trong công tác tổ chức các sự kiện quy mô lớn, có tính đối ngoại quan trọng của lực lượng như giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng...

Sự hợp tác giữa một hiệp hội mang tính đặc thù cao như thể thao CAND và một tập đoàn đa ngành giàu kinh nghiệm quản lý thể thao như T&T Group được kỳ vọng sẽ tạo ra "hệ sinh thái" mới mẻ. Ở đó, các vận động viên - chiến sĩ không chỉ được rèn luyện bản lĩnh chiến đấu mà còn được tiếp cận với công nghệ đào tạo, quản trị thể thao hàng đầu thế giới.

Hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao CAND năm 2026 đã chính thức bước bắt đầu với những kỳ vọng: Chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn và vươn xa ra quốc tế hơn.