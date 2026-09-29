Hai cô gái vàng cầu mây Khánh Ly và Thu Trang tiết lộ thú vị: ‘Mặc lại áo vừa thắng bán kết’

Phút giây chiến thắng của Thu Trang và Khánh Ly ảnh: Độc Lập

Chiến thắng một chiều của Thu Trang - Khánh Ly

Sáng 29.9 nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Khánh Ly ở trận chung kết đôi nữ cầu mây với Philippines. Trước đó, 2 VĐV Sucalit Jean Marie và Sinogbuhan Abegail đã loại Lào (từng thắng Việt Nam 2-0 ở trận mở màn) để lần đầu tiên lọt vào chung kết.

Trận đấu đã khởi đầu trễ hơn dự kiến, khi hệ thống điện tử của nhà thi đấu gặp trục trặc, buộc BTC phải chữa cháy bằng bảng điểm điều chỉnh bằng tay. Nhưng những khó khăn này không làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của đội Việt Nam, khi Thu Trang và Khánh Ly nhập cuộc tưng bừng, thể hiện sự ăn ý đặc biệt.

Thu Trang ổn định trong những đường kiến tạo trong khi Khánh Ly công thủ hoàn hảo, có những cú tung người tấn công uy lực và chính xác, thường xuyên chắn bóng thông minh liên tục ghi điểm. Luôn dẫn điểm trong cả 2 hiệp, đôi nữ cầu mây Việt Nam toàn thắng trong cả 2 ván với điểm số 15-8 và 15-4, đem về tấm HCV đầu tiên của cầu mây và là tấm HCV thứ 2 cho của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa của Thu Trang và Khánh Ly ảnh: Độc Lập

Đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang (6) cho biết: "Việc trận đấu bị hoãn lại để điều chỉnh bảng điểm không khiến tôi cảm thấy hồi hộp, ngược lại giúp chúng tôi bình tĩnh lại để chuẩn bị tốt hơn cho trận chung kết.

Để có chiến thắng ngày hôm nay, nói không áp lực hay căng thẳng thì không phải, vì trận ra quân chúng tôi đã thua Lào 1-2. Sau chúng tôi lại càng phải cố gắng hơn để có thể gặp và đánh bại Hàn Quốc ở bán kết . Bước vào trận chung kết này, chúng tôi xác định thi đấu hết mình thôi vì màu cờ sắc áo thôi! ".

Vốn là VĐV nội dung 4 người chuyển sang thi đấu ở nội dung đôi, Thu Trang và Khánh Ly đã đi một hành trình dài nhưng đặc biệt: đoạt chức vô địch thế giới tổ chức tại Thái Lan một tháng trước và giờ đây là tấm HCV ASIAD 2026.

Thu Trang chia sẻ: "Thành tích này là đền đáp cho sự cố gắng của chúng tôi, nhờ tất cả thành viên BHL và các thầy các cô tin tưởng trao cơ hội và chúng tôi đã làm được.

Một pha tấn công đầy uy lực và đẹp mắt của Khánh Ly ảnh: Độc Lập

Các trận đá 4 sẽ bắt đầu từ ngày mai . Tôi tin tưởng đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt để cho các chị lớn tham gia nội dung sau sẽ cố gắng giành được thành tích cao nhất.

Chúng tôi sẽ cố gắng đứng ngoài động viên, cổ vũ tinh thần các chị để các chị có các trận đấu xuất sắc nhất!".

Chủ công Nguyễn Thị Khánh Ly (10) xúc động: "Chúng tôi bước vào trận chung kết với động lực phải cố gắng giành được thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam . Tôi cũng vui mừng vì đây là HCV thứ 2 về cho Việt Nam. Tôi cũng không có bí quyết gì, chỉ cố gắng quyết tâm để chinh phục được trận đấu chung kết này.

Năm 2026 này rất ý nghĩa, giúp tôi đạt được những thành công đầu tiên trong cuộc đời . Tôi cũng cảm thấy rất là tuyệt vời khi mình giành được vị trí cao nhất . Tôi rất vui. Bây giờ, cảm xúc của tôi không biết nói được gì nhiều hơn ngoài sự xúc động và thật tuyệt vời".

Hai cô gái tiết lộ thú vị: "Chúng tôi vẫn mặc nguyên áo thi đấu ở trận bán kết thắng ngược Hàn Quốc. HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân cũng thế. Hi hi".