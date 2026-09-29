HLV Kim Sang-sik xin lỗi vì thua Thái Lan: 'Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về về tôi, tôi thấy xấu hổ'

'Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp, nhưng...'

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ; các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp một và hiệp hai của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với chúng tôi".

Ông Kim phân tích thêm: "Hiệp 1 và hiệp 2 là những đấu pháp chiến thuật khác nhau nhưng tiếc là kết quả cuối cùng lại đáng buồn khi đội tuyển Việt Nam thua. Giải đấu chưa kết thúc, còn vài trận nữa để quyết định số phận, hãy cùng chờ kết quả trận gặp Pakistan ở lượt cuối cùng. Nhưng nhìn chung, trách nhiệm cuối cùng của trận thua này thuộc về tôi, HLV trưởng. Chúng tôi vẫn không hài lòng với kết quả này, nhưng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng 100% cho trận gặp Pakistan để giành chiến thắng ở trận đấu tới".

HLV Kim Sang-sik tiếp tục đi sâu vào chi tiết: "Trong trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ; các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp 2, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì điều đó".

HLV Kim Sang-sik nhận thất bại đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup

Ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã bất bại trước Thái Lan, nhưng lần này thua 0-2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ ra sự khác biệt: "Có thể trước đây, các quốc gia khác, không chỉ Thái Lan hay Malaysia mà cả những nước khác nữa, đã không triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, lần này, khi Thái Lan và các nước khác đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất, tôi cho rằng nhìn chung chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể.

Về phía chúng tôi cũng vậy, đúng là chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót. Tôi vẫn cần phải thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Tất nhiên, các cầu thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình. Vì vậy, trên cương vị HLV trưởng, tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể tiếp tục thay đổi sau khi phân tích kỹ đối thủ".

Trận đấu lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 29.9 ghi nhận thất bại 0-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Dù HLV Kim Sang-sik chủ động tung dàn cầu thủ trẻ nhằm tận dụng tốc độ vượt qua tuyến giữa kinh nghiệm của đối thủ, Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng vượt trội từ phía Thái Lan.

Khác biệt được tạo ra ở phút 10 khi Sarach Yooyen tung cú sút xa mở tỷ số. Dù sau đó Việt Nam vùng lên chủ động tấn công, tạo ra cơ hội và thậm chí bị từ chối một bàn thắng việt vị của Tài Lộc, thế trận hiệp 1 vẫn khép lại với lợi thế cho "Voi chiến". Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đưa các trụ cột như Hoàng Đức, Hoàng Hên, Hai Long vào sân để tăng cường sức ép và chơi mạo hiểm. Tuy nhiên, những nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ đều không thể mang lại bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.