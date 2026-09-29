HLV Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nên chúng tôi tự hào vì đã giành chiến thắng’

'Đã trình diễn tất cả những gì tinh túy nhất của bóng đá Thái Lan'



Thái Lan đã trả lại "món nợ" thua chung kết ASEAN Cup 2026, khi đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 ở màn thư hùng tại lượt hai bảng B FIFA ASEAN Cup, diễn ra tối 29.9 tại Indonesia.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson đã phủ đầu tốt khi kiểm soát thế trận, rồi ghi bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa cháy lưới Lê Giang Patrik của Sarach Yooyen.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) tìm lại cảm giác thắng Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Sau đó, Thái Lan đã cầm chừng, giữ chắc nhịp thi đấu, nhường sân cho Việt Nam kiểm soát bóng. Đội bóng xứ chùa vàng đá rất thực dụng và lì lợm, nhờ vậy không chỉ giữ sạch mành lưới, mà còn tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-0 trong những phút cuối trận sau pha phản công gọn gàng.

Sau 4 năm, Thái Lan đã lấy lại cảm giác thắng Việt Nam ở giải chính thức. Đây cũng là lần đầu tiên, HLV Hudson thắng ông Kim Sang-sik. Ông Hudson chia sẻ với báo chí: "Đầu tiên là muốn cảm ơn cầu thủ đã cống hiến trận đấu hay tối nay. Họ đã thi đấu đúng những gì tôi lên kế hoạch trước đối thủ khó chơi, chưa thua trong 27 trận gần nhất. Việt Nam rất mạnh, tôi phải nhấn mạnh điều đó. 2 năm rồi Thái Lan chưa đánh bại được họ. Tôi tin Thái Lan sẽ đánh bại được họ vì chúng tôi mang đội mạnh nhất tới đây thi đấu.

Tối nay, chúng tôi đã trình diễn hết những gì tinh túy nhất của bóng đá Thái. Tôi tự hào và mong Thái Lan sớm tiến vào trận chung kết. Chúng tôi còn một trận nữa thôi. Tôi may mắn khi làm việc cùng đội tuyển Thái Lan".

HLV Kim Sang-sik nhận thất bại đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup

Hài lòng vì được gia hạn hợp đồng

HLV Anthony Hudson cũng khẳng định tự hào khi được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng.

"Việc ký gia hạn hợp đồng là điều khiến tôi vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Bởi lẽ, như tôi từng chia sẻ trong buổi họp báo đầu tiên, đây là một tập thể và một nhóm cầu thủ tuyệt vời, có lẽ là một trong những nhóm xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng, xét về khía cạnh con người và tính cách của họ.

Ngay như tối nay, bạn thấy đấy, ai nấy đều nỗ lực hết mình mỗi ngày, và họ đã thể hiện điều đó trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Và như Chanathip đã nói, đội tuyển đang không ngừng phát triển, lớn mạnh và tiến bộ. Họ sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu ngoại (ngoại binh nhập tịch và Việt kiều) thực sự xuất sắc".

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