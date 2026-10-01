Đội tuyển Việt Nam phải 'lột xác' triệt để trước Pakistan: Lịch thi đấu mới nhất

Đội tuyển Việt Nam cần thay đổi

Dù không còn cơ hội vào chung kết, nhưng hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn tiếp tục. Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ so tài Pakistan ở lượt cuối bảng B, với mục tiêu chiến thắng để góp mặt trong trận tranh hạng ba.

Sau 2 năm bất bại với 27 trận, đoạt 2 chức vô địch, đây là lần đầu đội bóng của HLV Kim Sang-sik không hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, không triều đại thành công nào kéo dài mãi mãi. Sẽ có lúc đội bóng của ông Kim thua gục ngã, như mọi đội bóng khác. Điều quan trọng phân tích một đội bóng bình thường và một nhà vô địch nằm ở chính thời điểm sau khi ngã.

Muốn thể hiện bản lĩnh quân vương, đội tuyển Việt Nam phải đứng dậy, bắt đầu từ trận gặp Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (2.10).

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) phải đứng dậy ẢNH: NGỌC LINH

Pakistan là đội yếu nhất bảng B, khi đứng cuối bảng sau 2 lượt (thua Thái Lan 0-4, hòa Philippines 2-2). Nhưng, khác với thất bại tâm phục khẩu phục ngày ra quân trước người Thái, Pakistan đã chơi cực hay ở lượt hai. Đại diện Nam Á bị Philippines dẫn 2 bàn chóng vánh trong hiệp 1, để rồi có hiệp 2 để đời khi giành lại thế trận, ghi 2 bàn đẹp mắt nhờ khả năng càn lướt và khai thác sai lầm đối thủ cực tốt. Trước đội hình mang mác Âu Mỹ của Philippines, nhưng Pakistan vẫn tranh chấp sòng phẳng, sẵn sàng đôi công với khí thế rực lửa.

Chỉ cần 1 hiệp đấu khởi sắc để Pakistan chứng minh đội bóng này không dự FIFA ASEAN Cup 2026... cho vui. Thứ hạng 198 thế giới (kém Việt Nam 99 bậc) không phải thước đo để thầy trò ông Kim chắc chắn thắng trận này.

Lấy lại tinh thần

Để thắng Pakistan, đầu tiên đội tuyển Việt Nam phải lấy lại cảm hứng. Tinh thần là chìa khóa chiến thắng. Không khí buổi tập sau trận gặp Thái Lan tương đối trầm khi toàn đội vừa mất vé chung kết. Đây là điều cần thay đổi ở trận đấu ngày mai.

Trong buổi họp chiến thuật sau trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh học trò phải quên đi thất bại trước Thái Lan. Chiến lược gia Hàn Quốc không tìm lý do đổ lỗi, biện hộ do thiếu hụt lực lượng, mà nhìn thẳng vào thực tế: đội tuyển Việt Nam thua vì chơi không tốt. Chỉ khi nhìn vào thiếu sót bản thân, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội tiến bộ.

Mỗi trận đấu đều ẩn chứa bài học ẢNH: NGỌC LINH

Điểm yếu ở khâu bọc lót tuyến hai ngăn đối thủ sút xa, chống phản công, kiểm soát tuyến giữa, tận dụng cơ hội... thực tế đã lộ ra ở ASEAN Cup 2026, trong những trận đội tuyển Việt Nam vất vả trước Singapore, Thái Lan, hay thậm chí là Campuchia. Chỉ khác là lần này, khi đối thủ ở phiên bản mạnh hơn với dàn cựu binh và Thái kiều, còn Việt Nam vắng gần nửa đội hình, sai lầm ấy mới "khuếch đại" thành thất bại.

Pakistan không đẳng cấp và lì lợm như Thái Lan, nhưng đội bóng này có khả năng pressing rất rát, tranh chấp và xử lý cá nhân tốt. Khi Pakistan bừng tỉnh trong hiệp 2 trận trước, hàng thủ Philippines đã vỡ vụn vì thua trong các pha đua tốc. Ngay cả Việt Nam cũng không ép sân Philippines được như Pakistan làm trận trước. Hạn chế của các đội bóng Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh hay Pakistan thường nằm ở kỷ luật và cảm hứng chơi bóng. Khi hưng phấn, Pakistan có thể chơi rất tốt, và ngược lại.

Muốn thắng Pakistan, đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát nhịp chơi hiệu quả, chuyền bóng chắc chắn, lựa chọn đúng thời điểm tăng tốc. Với những mũi công nhanh, khỏe và đột phá tốt như Đình Bắc, Tài Lộc hay Williams Minh Hoàng, học trò ông Kim có thể gây áp lực lớn, buộc đối thủ mắc sai sót.

Vấn đề là, dù khát thắng đối thủ, đội tuyển Việt Nam cũng không được vội vàng. Với sự trở lại của Hoàng Đức, tuyến giữa sẽ cầm bóng chắc và có tiết tấu phù hợp hơn. Đây là mấu chốt để định đoạt chiến thắng.

Vé chung kết đã rời khỏi tầm tay. Giờ là lúc đội tuyển Việt Nam phải vượt qua giới hạn chính mình, chơi trận sau tốt hơn trận trước.

Màn so tài Pakistan không chỉ là bước đệm cho trận tranh hạng ba, mà còn là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027 sau đây 3 tháng.

Trận đấu được phát trên TV360, FPT Play, MyTV vào 16 giờ ngày 2.10.