Lịch thi đấu chung kết FIFA ASEAN Cup mới nhất: Chủ nhà Indonesia đại chiến Thái Lan, giờ cực đẹp

Đội tuyển Indonesia tái ngộ Thái Lan

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là cuộc đấu giữa Thái Lan và Indonesia, hai đội tuyển đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng A và B.

Ở bảng A, Indonesia đã thắng Bangladesh với tỷ số 9-2 ở lượt hạ màn, qua đó khép lại cuộc đua giành ngôi đầu kịch tính với Malaysia. Ở trận còn lại, Malaysia thắng Singapore 6 bàn không gỡ. Dù cùng có 7 điểm, hệ số đối đầu bằng nhau (hòa 0-0 ở lượt hai) và hiệu số bàn thắng bại +9, nhưng Indonesia đứng đầu do ghi nhiều bàn hơn (11 so với 9).

Nhờ ngôi đầu bảng A, Indonesia mới trở lại trận chung kết đầu tiên sau 5 năm chờ đợi. Đối thủ của đội bóng xứ vạn đảo ở trận tranh ngai vàng, cũng giống 5 năm trước, tiếp tục là Thái Lan.

Đội tuyển Indonesia đoạt tấm vé chung kết FIFA ASEAN Cup nghẹt thở ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Thái Lan đã đoạt ngôi đầu bảng B, tương đương vé đá chung kết, sớm một lượt đấu. Thầy trò HLV Anthony Hudson đánh bại Pakistan (4-0) và Việt Nam (2-0) để giành 6 điểm trọn vẹn. Do hơn Việt Nam 3 điểm và thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp, nên Thái Lan không cần quan tâm kết quả lượt hạ màn. "Voi chiến" lọt vào trận chung kết Đông Nam Á thứ năm trong 5 năm qua, với mục tiêu giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.10 trên Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10, giữa đội nhì bảng A (Malaysia) và nhì bảng B (chưa xác định). Để lọt vào trận tranh hạng ba, Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm trước Pakistan ở lượt hạ màn, diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (2.10).

Lần gần nhất gặp nhau ở chung kết, Thái Lan đã thắng Indonesia với tổng tỷ số 6-2 (4-0 lượt đi, 2-2 lượt về) ở ASEAN Cup 2021.

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