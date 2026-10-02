Trợ lý người Việt Nam của đội tuyển Bangladesh 'sốc' khi Indonesia được bù giờ 7 phút: 'Chưa thấy bao giờ'

Chiến thắng tranh cãi của Indonesia

Đội tuyển Indonesia đã góp mặt ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 theo kịch bản khó tin.

Trước lượt hạ màn, Indonesia có 4 điểm, bằng Malaysia, nhưng xếp dưới kình địch do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (+2 so với +3). Ở lượt cuối, trong trường hợp cả Indonesia và Malaysia cùng thắng, thì chủ nhà Indonesia phải thắng đậm hơn tỷ số thắng của Malaysia tối thiểu 1 bàn mới có thể đoạt vé chung kết.

Indonesia (áo đỏ) vất vả đoạt vé chung kết ẢNH: NGỌC LINH

Kết quả là, hai đội tạo ra cuộc rượt đuổi vô tiền khoáng hậu. Malaysia đè bẹp Singapore với tỷ số 6-0, qua đó có hiệu số bàn thắng bại +9. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, toàn đội Malaysia đã ăn mừng. Bởi lúc đó ở trận cùng giờ, Indonesia "chỉ" dẫn Bangladesh 7-2, đồng nghĩa kém Malaysia hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Indonesia ghi liền 2 bàn trong hơn 1 phút cuối trận, lần lượt ở các phút 90+6 và 90+7, qua đó thắng chung cuộc 9-2. Cũng có hiệu số +9 như Malaysia, nhưng Indonesia đoạt tấm vé chung kết nhờ ghi nhiều bàn hơn (11 so với 9). Đây cũng là cuộc rượt đuổi khó tin trong lịch sử ở bất cứ giải đấu nào.

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Song, "vết xước" trong chiến thắng của Indonesia nằm ở thời gian bù giờ. Ban đầu, trọng tài Ohashi Yusuke cho bù giờ 2 phút, khi Indonesia đang dẫn 7-1, còn Malaysia dẫn 5-0 ở trận còn lại (đồng nghĩa có vé vào chung kết). Sau đó, bất ngờ xảy ra khi Bangladesh rút ngắn tỷ số xuống 2-7, còn Malaysia vươn lên dẫn 6-0. Kết quả đó đòi hỏi Indonesia phải ghi thêm 2 bàn vào lưới Bangladesh mới có vé chung kết.

Để rồi, trọng tài Yusuke tự sửa thời gian bù giờ lên thành 7 phút. Chính khoảng thời gian chênh lệch này đã giúp Indonesia ghi thêm đúng 2 bàn, qua đó ngược dòng ngoạn mục vào chung kết.

Niềm vui vỡ òa của Indonesia ẢNH: NGỌC LINH

Hai đội tranh cãi sau trận ẢNH: NGỌC LINH

"Cuộc đời xem bóng đá, làm bóng đá của tôi chưa từng thấy chuyện này. Trọng tài giơ bảng báo 2 phút bù giờ rồi, xong lại giơ bảng báo bù giờ tiếp. Tôi hiểu là khi ấy Malaysia vừa ghi thêm bàn, nên để Indonesia vào chung kết, họ cần thêm bàn thắng. Tôi nghĩ người xem tự hiểu", ông Nguyễn Hoàng Lân, trợ lý của HLV Thomas Dooley ở đội tuyển Bangladesh chia sẻ với TV360.

Tranh cãi

HLV người Việt Nam Hoàng Lân từng làm trợ lý tại đội tuyển Guyana (châu Mỹ) đầu năm nay, sau đó chuyển sang làm trợ lý tại Bangladesh. Ở cả hai đội, người mà trợ lý Việt Nam hỗ trợ đều là Thomas Dooley. Cả hai có thời gian gắn bó khi còn chung màu áo Thể Công Viettel.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Bangladesh toàn thua Malaysia (0-3), Singapore (0-1) và Indonesia (2-9), đứng cuối bảng A với 0 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 13 bàn.

"Quyết định bị thay đổi khi trọng tài thấy diễn biến bất lợi cho Indonesia ở trận đấu cùng giờ", ông Lân phân tích thêm. "Trong hiệp 2, Bangladesh đã điều chỉnh cả tinh thần, đấu pháp nên chơi tốt hơn, ghi được 2 bàn".

Trong khi đó, HLV John Herdman của Indonesia khẳng định đội nhà xứng đáng có 7 phút bù giờ.

Indonesia gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

"Tôi không chắc họ nghĩ gì khi đưa ra bảng cộng thêm chỉ hai phút bù. Tôi nghĩ tất cả mọi người trên sân đều biết đó là một sai sót. Đã có nhiều lần VAR kiểm tra các tình huống, số phút bù phải nhiều hơn. Khi tôi hỏi trọng tài thứ tư rằng đó có phải là một sai sót hay không, ông ấy nói đúng vậy. Rất may, họ đã sửa sai", HLV Indonesia cho biết.

Ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 5.10, Indonesia đọ sức Thái Lan. Trong khi đó, Malaysia sẽ đợi đối thủ nhì bảng B ở trận tranh hạng ba, chỉ được xác định sau trận Việt Nam gặp Pakistan diễn ra chiều nay (2.10).