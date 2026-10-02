Báo chí Indonesia chỉ khen, không ‘đả động’ chuyện đội nhà được trọng tài cho thêm 7 phút bù giờ

"Show diễn" của Mitchell Baker

Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 1.10 khiến truyền thông Indonesia đặc biệt phấn khích. Không chỉ giành vé vào chung kết, đội bóng xứ vạn đảo còn tạo ra một loạt thống kê áp đảo và vượt Malaysia trong cuộc đua ngôi đầu đầy kịch tính.

Báo Bola gọi đây là một chiến thắng đầy ấn tượng - và nhấn mạnh việc Indonesia không chỉ thắng đậm mà còn làm chủ gần như toàn bộ trận đấu. Theo thống kê được tờ này dẫn lại, đội tuyển Indonesia kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 32 cú sút, trong đó có 17 lần trúng đích. Bangladesh chỉ có 7 cú sút và 3 lần đưa bóng trúng khung thành.

Đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia cạnh tranh cho tấm vé chung kết cho đến những giây cuối ẢNH: NGỌC LINH

Bola cũng đặc biệt nhấn mạnh màn trình diễn của Mitchell Baker. Tiền đạo này ghi 5 bàn, góp phần quan trọng giúp Indonesia khép lại trận đấu với tỷ số 9-2. Bên cạnh đó, Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery và Kevin Diks cũng lần lượt lập công.

Sự áp đảo còn thể hiện ở các tình huống cố định. Indonesia được hưởng 13 quả phạt góc và 14 quả đá phạt, trong khi Bangladesh chỉ có 1 quả phạt góc và 7 tình huống đá phạt. Với Bola, những con số này phản ánh khá rõ việc phần lớn thời gian trận đấu diễn ra bên phần sân Bangladesh.

Indonesia thắng Bangladesh 9-2, giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Indonesia gặp Thái Lan ở chung kết ngày 5.10

Trong khi đó, CNN Indonesia tập trung vào tấm vé chung kết và xác nhận Indonesia sẽ gặp Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia.

Indonesia giành vé sau khi kết thúc bảng A với 7 điểm. Malaysia cũng có 7 điểm sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở trận đấu cùng giờ.

Tuy nhiên, CNN Indonesia viết rằng Indonesia xếp trên Malaysia nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chi tiết này không chính xác nếu đối chiếu với cục diện bảng A sau lượt trận cuối: Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, cùng hiệu số +9. Indonesia đứng đầu bảng do ghi nhiều bàn thắng hơn Malaysia, chứ không phải do có hiệu số cao hơn.

Tấm vé chung kết của Indonesia cũng gây tranh cãi bởi những phút bù giờ. Bảng điện tử ban đầu hiển thị 2 phút, nhưng sau đó thời gian bù giờ được điều chỉnh lên 7 phút. Indonesia tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm 2 bàn ở phút 90+6 và 90+7, ấn định chiến thắng 9-2. Báo chí Indonesia không hề đả động đến chi tiết này trong các bài viết của mình.

Đây cũng là 2 bàn thắng rất quan trọng trong cuộc đua với Malaysia. Hai đội cùng có 7 điểm, cùng hiệu số +9, nhưng Indonesia đứng đầu nhờ ghi 11 bàn, nhiều hơn 9 bàn của Malaysia. Việc thời gian bù giờ tăng từ 2 lên 7 phút trở thành một trong những chi tiết gây tranh luận sau trận.

Indonesia sẽ vào chung kết và gặp Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Như vậy, Indonesia giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan, còn Malaysia đứng thứ 2 bảng A và vào trận tranh HCĐ.

Việc Indonesia đi tiếp cũng tạo nên một trận chung kết đáng chú ý giữa 2 đội đã thể hiện sức mạnh rõ nét ở vòng bảng. Thái Lan sớm giành vé sau 2 trận thắng trước Pakistan và đội tuyển Việt Nam, trong khi Indonesia phải chờ đến lượt cuối và trải qua một cuộc đua bàn thắng căng thẳng với Malaysia.



