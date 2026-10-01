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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Báo Malaysia tiếc nuối vì lỡ chung kết, dự đoán gặp Việt Nam trận tranh hạng 3

    Văn Trình
    Văn Trình
    Truyền thông Malaysia không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà thắng Singapore 6-0 nhưng vẫn phải nhìn Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đồng thời, họ cũng hướng sự chờ đợi đến khả năng gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

    Chiến thắng đầy quả cảm vẫn không đủ để Malaysia vào chung kết

    "Vắng mặt ở trận chung kết một cách đầy vinh dự" là cách Astro Arena mô tả việc đội tuyển Malaysia khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng A. Theo bình luận của kênh truyền hình này, Malaysia đã làm được điều cần thiết khi đánh bại Singapore với tỷ số 6-0, nhưng chừng đó vẫn không thể giúp họ vượt qua Indonesia.

    Astro Arena bình luận: “Thật tiếc nuối khi Malaysia và Indonesia cùng có 7 điểm nhưng lại xếp sau. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thậm chí đã tạo ra một chiến thắng rất đậm ở lượt cuối, nhưng Indonesia còn làm tốt hơn khi thắng Bangladesh 9-2, qua đó giữ ngôi đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn”.

    Báo Malaysia tiếc nuối vì lỡ chung kết, dự đoán gặp Việt Nam trận tranh hạng 3- Ảnh 1.

    Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có màn thể hiện rất tốt ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, bất bại sau 3 trận. Dù vậy, họ chỉ có thể xếp nhì bảng, qua đó phải chơi ở trận tranh hạng 3

    ẢNH: REUTERS

    Kênh truyền hình của Malaysia cũng cho rằng đây là kết cục đáng tiếc đối với đội tuyển Malaysia, nhất là khi đội tuyển từng có cơ hội tạo lợi thế rõ ràng hơn trong cuộc đối đầu Indonesia ở lượt đấu thứ 2.

    Astro Arena nhận định: “Trận hòa 0-0 giữa hai đội ở lượt 2 cuối cùng trở thành một trong những kết quả khiến Malaysia phải trả giá. Cú hat-trick của Bergson Da Silva trong chiến thắng Singapore mang lại chút an ủi cho Malaysia, nhưng không thể thay đổi thực tế rằng Indonesia đã giành quyền vào chung kết. Malaysia chỉ có thể chấp nhận vị trí thứ hai bảng A”.

    Harian Metro lại dành những lời động viên cho đội nhà. Tờ báo này mở đầu phần bình luận bằng thông điệp: "Chúc mừng đội tuyển, các bạn đã làm chúng tôi tự hào dù không lọt vào chung kết".

    Indonesia thắng Bangladesh 9-2, giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup

    Theo Harian Metro, đội tuyển Malaysia đã thể hiện quyết tâm và có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu cuối cùng. Vì vậy, việc không thể vào chung kết không làm lu mờ nỗ lực của đội tuyển, dù chiến thắng 6-0 cuối cùng vẫn trở nên chưa trọn vẹn khi Indonesia thắng tới 9-2.

    Berita Harian cũng thể hiện sự tiếc nuối: “Singapore đã thất bại nặng nề, nhưng đội tuyển Malaysia vẫn không thể giành vé vào chung kết. Đây là nghịch lý khiến chiến thắng đậm của Malaysia trở nên kém vui”.

    Báo Malaysia tiếc nuối vì lỡ chung kết, dự đoán gặp Việt Nam trận tranh hạng 3- Ảnh 2.

    Đội tuyển Malaysia (áo vàng) nhiều khả năng sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3

    ẢNH: MINH TÚ

    Sau khi lỡ cơ hội tranh chức vô địch, truyền thông Malaysia nhanh chóng hướng sự chú ý đến trận tranh hạng ba vào ngày 5.10. Makanbola cho rằng Malaysia vẫn còn cơ hội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Đối thủ của đội tuyển Malaysia sẽ được xác định sau khi lượt đấu cuối bảng B khép lại vào ngày 2.10.

    Makanbola bình luận: “Việt Nam đang xếp nhì bảng B và chỉ phải gặp Pakistan ở lượt đấu cuối. Vì vậy, khả năng cao đội tuyển Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh giải 3. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là màn so tài nhận được rất nhiều sự chờ đợi từ CĐV”.

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