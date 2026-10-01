Trực tiếp bảng A FIFA ASEAN Cup hôm nay (1.10): Indonesia đua quyết liệt với Malaysia

Indonesia phải thắng đậm Bangladesh

Indonesia bước vào lượt đấu cuối với 4 điểm và hiệu số +2, kém Malaysia một bàn về hiệu số. Đội bóng xứ vạn đảo khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore rồi hòa Malaysia 0-0 ở lượt đấu thứ hai.

Trận hòa Malaysia phần nào cho thấy bản lĩnh của Indonesia. Đội bóng của HLV John Herdman phải chơi thiếu người từ phút 37 sau khi Thom Haye nhận thẻ đỏ, nhưng vẫn bảo toàn được mành lưới trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 2 bàn sau hai trận khiến Indonesia chưa tạo được khoảng cách an toàn trong cuộc đua với Malaysia.

Ở lượt cuối, Indonesia có lợi thế rất lớn khi chỉ phải gặp Bangladesh trên sân Gelora Bung Karno. Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1, qua đó không còn cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Đội bóng Nam Á cũng chưa ghi được bàn nào sau hai trận.

Đội tuyển Indonesia quyết tâm thắng đậm Bangladesh để giành ngôi đầu. Thom Haye (số 19) sẽ vắng mặt ở trận đấu này vì nhận thẻ đỏ ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, Indonesia không thể chỉ nghĩ đến một chiến thắng tối thiểu. Malaysia đang hơn họ về hiệu số và sẽ gặp Singapore ở trận đấu cùng giờ. Theo FIFA, Malaysia hiện có lợi thế cả về hiệu số lẫn số bàn thắng ghi được, nên Indonesia cần giành kết quả tốt hơn Malaysia nếu muốn chiếm ngôi đầu.

Thom Haye sẽ vắng mặt vì án treo giò, buộc HLV Herdman phải điều chỉnh tuyến giữa. Joey Pelupessy được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng tiền vệ với hàng công. Trong khi đó, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny cùng các mũi tấn công khác sẽ có nhiều đất diễn trước hàng thủ Bangladesh.

Bangladesh dù đã bị loại vẫn có thể trở thành vật cản đáng chú ý. Hamza Choudhury, Shamit Shome hay Jamal Bhuyan đều có khả năng tạo ra những tình huống gây khó khăn cho Indonesia. Đặc biệt, Bangladesh chắc chắn muốn khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực.

Tuy nhiên, xét tương quan lực lượng và lợi thế sân nhà, Indonesia vẫn có nhiều cơ sở để chủ động kiểm soát trận đấu. Nếu sớm có bàn thắng, đội bóng của HLV Herdman có thể hướng đến một chiến thắng cách biệt để gây sức ép lên Malaysia.

Malaysia không dễ thắng Singapore

Malaysia hiện dẫn đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số +3. Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe hòa Indonesia 0-0 trong trận đấu mà họ chơi hơn người trong phần lớn thời gian.

Kết quả này giúp Malaysia tiếp tục giữ ngôi đầu nhưng chưa thể yên tâm. Indonesia chỉ kém một bàn về hiệu số và đang gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn. Vì vậy, Malaysia cần hướng đến chiến thắng trước Singapore để tự tạo lợi thế trong cuộc đua.

Vấn đề của Malaysia nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Trước Indonesia, Arif Aiman và các đồng đội tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Nếu tiếp tục phung phí cơ hội, Malaysia có thể phải trả giá bởi Indonesia đang chờ cơ hội vượt lên bằng hiệu số.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đang là đội dẫn đầu bảng A sau 2 lượt đấu ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Singapore có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Bangladesh. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất giúp “The Lions” sống lại hy vọng cạnh tranh ngôi đầu. FIFA đánh giá Singapore vẫn còn cơ hội vào chung kết, nhưng họ cần đánh bại Malaysia ở lượt cuối.

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi Malaysia chưa thủng lưới sau hai trận. Tuy nhiên, Singapore không còn nhiều lựa chọn. Một trận hòa sẽ khiến cơ hội cạnh tranh ngôi đầu của họ gần như chấm dứt, trong khi chiến thắng sẽ giúp Singapore có 6 điểm và tạo áp lực rất lớn lên Indonesia.

Bởi hai trận diễn ra cùng giờ, Malaysia và Indonesia chắc chắn phải theo dõi sát diễn biến ở trận đấu còn lại. Malaysia cần thắng Singapore để bảo vệ ngôi đầu, nhưng nếu Indonesia thắng đậm Bangladesh, lợi thế hiệu số hiện tại có thể bị đảo ngược.

Vì thế, lượt trận cuối bảng A hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi cả Indonesia lẫn Malaysia đều phải tăng tốc. Indonesia có lợi thế về đối thủ nhưng chịu áp lực phải thắng đậm, còn Malaysia đang đứng đầu nhưng phải đối đầu Singapore. Cuộc đua ngôi đầu chỉ được quyết định sau khi hai trận đấu cùng khép lại.

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