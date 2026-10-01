Lịch thi đấu, dự đoán FIFA ASEAN Cup hôm nay: Indonesia ‘đè bẹp’ Bangladesh, Malaysia chật vật hạ Singapore

Sau 2 lượt trận, Indonesia và Malaysia cùng có 4 điểm nhưng Malaysia tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2). Singapore có 3 điểm, còn Bangladesh chưa giành được điểm nào và đã chắc chắn bị loại.

Indonesia cần thắng đậm Bangladesh

Đội tuyển Indonesia mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore, trước khi hòa Malaysia 0-0. Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo phải chơi thiếu người từ phút 37 sau khi Thom Haye nhận thẻ đỏ, nhưng vẫn bảo toàn được mành lưới.

Ở lượt cuối, Indonesia chỉ phải gặp Bangladesh, đội đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1, chưa ghi được bàn thắng nào. Khoảng cách về chất lượng đội hình là khá rõ, đặc biệt khi Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển Indonesia quyết tâm thắng đậm để giành ngôi đầu bảng A ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Bangladesh khó lòng làm nên bất ngờ trước Indonesia ẢNH: FPT PLAY

Với lợi thế sân nhà cùng yêu cầu phải cạnh tranh hiệu số với Malaysia, Indonesia nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu. Những mũi nhọn như Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen hay các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ có thể liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Bangladesh. Nếu Indonesia ghi bàn sớm, thế trận có thể trở nên một chiều.

Quan trọng hơn, Indonesia không chỉ cần 3 điểm mà còn cần một chiến thắng đủ đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua với Malaysia. Nếu Malaysia chỉ thắng Singapore với cách biệt nhỏ, một chiến thắng từ 3-4 bàn trước Bangladesh có thể giúp Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng A.

Malaysia chật vật trước Singapore

Ở trận đấu còn lại, Malaysia đang nắm lợi thế lớn khi có cùng 4 điểm với Indonesia nhưng hiệu số tốt hơn. Đội bóng có biệt danh "Hổ Malaya" thắng Bangladesh 3-0 ở trận ra quân, sau đó hòa Indonesia 0-0.

Trong khi đó, Singapore hiện có 3 điểm sau khi thua Indonesia 0-2 và thắng Bangladesh 1-0. Điều này đồng nghĩa Singapore vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu nếu đánh bại Malaysia và Indonesia không thắng Bangladesh.

Arif Aiman (số 12) đang cùng đội tuyển Malaysia thi đấu khá ấn tượng ở bảng A ẢNH: REUTERS

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Singapore cũng sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 ẢNH: FPT PLAY

Malaysia vì thế không thể chủ quan. Họ cần ít nhất một kết quả tốt để bảo vệ vị trí hiện tại, trong khi Singapore cũng có động lực rất lớn. So với Bangladesh, Singapore cho thấy khả năng phòng ngự tốt hơn đáng kể. Đội bóng này từng khiến Indonesia gặp khó khăn ở một số thời điểm và vừa giữ sạch lưới trước Bangladesh. Vì vậy, Malaysia có thể kiểm soát thế trận nhưng không dễ tạo ra cách biệt lớn.

Điều đáng chú ý là Malaysia còn phải chờ kết quả trận Indonesia - Bangladesh. Nếu Indonesia thắng đậm, Malaysia buộc phải cải thiện hiệu số bằng một chiến thắng cách biệt trước Singapore. Đây mới là bài toán khó với "Hổ Malaya".

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