Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng Hàn Quốc 2-0: Tranh HCV với Triều Tiên, tái lập kịch bản ASIAD 19

Được đánh giá cao hơn Hàn Quốc nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản nhập cuộc đầy thận trọng. Đội chủ nhà của ASIAD 20 chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng chỉ 42% trong hiệp 1. So với những trận đấu áp đảo trước đó, hàng công đội tuyển nữ Nhật Bản chơi không tốt, gặp khó trong việc tiếp cận khung thành Hàn Quốc. Những mũi tấn công như Yoshino Nakashima, Saori Takarada hay Chiina bị khóa chặt, chỉ có thể sút bóng trúng đích 3 lần. Phải đến phút 45, Nhật Bản mới có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Chiina sút bóng trúng cột dọc và đi ra ngoài.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn (58%) nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn. Ji So-yun cùng các đồng đội chủ yếu dùng bóng dài, dễ dàng bị các hậu vệ Nhật Bản hóa giải. Dù rất cố gắng nhưng các cô gái Hàn Quốc còn không có cơ hội rõ rệt nào, khiến hiệp 1 phải khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Đội tuyển nữ Nhật Bản (áo xanh) hướng đến HCV ASIAD thứ 3 liên tiếp. Tính đến khi trận bán kết với Hàn Quốc diễn ra, Nhật Bản toàn thắng, ghi 24 bàn và chưa để thủng lưới ẢNH: REUTERS

Nhật Bản tăng tốc, có vé vào chung kết

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn giữ nguyên đội hình. Tuy nhiên, đội tuyển nữ xứ hoa anh đào không còn chơi thận trọng mà nhanh chóng đẩy cao đội hình, tấn công. Phút 53, Chiina di chuyển và đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Đến phút 63, Chiina tiếp tục tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đội tuyển nữ Hàn Quốc, giúp Nhật Bản có bàn thắng thứ 2.



Dẫn trước 2-0, đội tuyển nữ Nhật Bản bắt đầu thực hiện nhiều sự điều chỉnh, lùi sâu đội hình nhằm bảo vệ thành quả. Tận dụng thời cơ này, đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng gia tăng sức ép. Trong khoảng 20 phút cuối trận, đội tuyển nữ Hàn Quốc làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến, có 6 cú sút về phía khung thành Nhật Bản. Dù vậy, đội tuyển nữ Hàn Quốc không lần nào xuyên thủng được lưới đối thủ.

Đội tuyển nữ Nhật Bản (áo xanh) có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Chung cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản vượt qua Hàn Quốc 2-0 và giành quyền vào chơi ở trận chung kết môn bóng đá nữ ASIAD 20. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Nhật Bản làm được điều này.

Ở trận tranh HCV, đối thủ của đội tuyển nữ Nhật Bản là đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên - đội đã đánh bại Trung Quốc 2-0 ở bán kết 1. Trong khi đó, đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc ở trận tranh HCĐ. Cả 2 trận đấu này sẽ được diễn ra ngày 2.10.

Kịch bản trận chung kết ASIAD 19 đã tái hiện. 3 năm trước Nhật Bản thắng Triều Tiên để giành HCV.