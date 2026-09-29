Đội tuyển nữ Trung Quốc phản lưới nhà, thua đau Triều Tiên 0-2: Không thể vào chung kết ASIAD

Bước vào màn so tài trên sân Shizuoka, đội tuyển nữ Triều Tiên cho thấy sức mạnh khi ngay lập tức đẩy cao nhịp độ tấn công. Các học trò của HLV Pak Song-jin thực hiện nhiều đường chuyền nhóm nhỏ, đánh thẳng vào trung lộ đội tuyển nữ Trung Quốc. Ngay ở phút thứ 3, Myong Yu-jong đã khiến khung thành Trung Quốc rung chuyển với cú đá một chạm cực kỳ tinh tế, đưa bóng đi trúng xà ngang. Tiếp đó, ở phút 23 và 37, Myong Yu-jong tiếp tục có cơ hội mười mươi để ghi bàn mở tỷ số. Đáng tiếc, ở cự ly gần, cầu thủ mang áo số 7 của Triều Tiên đều bỏ lỡ thời cơ.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Trung Quốc chơi không tốt trong hiệp 1. Việc cơn mưa xuất hiện trên sân Shizuoka cũng khiến đội tuyển nữ xứ tỉ dân gặp nhiều khó khăn trong các tình huống lên bóng. Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Trung Quốc chịu rất nhiều sức ép từ Triều Tiên, phải co cụm phòng ngự. Mãi đến phút 45+1, Shao Ziqin mới giúp đội tuyển nữ Trung Quốc có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng bóng cũng đi thiếu chính xác.

Đội tuyển nữ Triều Tiên tạo ra thế trận một chiều, chơi áp đảo Trung Quốc trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Triều Tiên vẫn là đội chơi tốt hơn. Tuy nhiên, khác với lối chơi đập nhả bóng ngắn như hiệp 1, các cô gái Triều Tiên dùng nhiều bóng bổng hơn. Phút 53, từ quả đá phạt phía cánh trái, Wei Yao của đội tuyển nữ Trung Quốc vô tình đánh đầu về lưới nhà, giúp Triều Tiên vươn lên dẫn 1-0.

Bị thủng lưới, đội tuyển nữ Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật, cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, việc thiếu vắng ngôi sao quan trọng ở tuyến giữa là Wang Yanwen vì án treo giò khiến đội tuyển nữ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Shuang Wang - người được chờ đợi nhất trên hàng công cũng bị các cầu thủ Triều Tiên theo kèm rất chặt, có số lần chạm bóng ít nhất trên sân.

Không những bế tắc khi tấn công, ở hàng thủ, đội tuyển nữ Trung Quốc còn phải vất vả chống đỡ những đợt lên bóng của Triều Tiên. Phút 79, Myong Yu-jong chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển nữ Triều Tiên.

Đội tuyển nữ Triều Tiên (áo đỏ) có mặt ở chung kết ASIAD 20. Ở ASIAD 19, họ đã để thua đội tuyển nữ Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Thắng thuyết phục đội tuyển nữ Trung Quốc 2-0, đội tuyển nữ Triều Tiên là đội đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nữ ASIAD 20. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển nữ Triều Tiên có mặt ở trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nữ. Đối thủ của Triều Tiên sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 29.9.