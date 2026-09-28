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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Singapore thắng nhọc Bangladesh, FIFA ASEAN Cup đã xác định được đối thủ không thể tranh vô địch

    Văn Trình
    Văn Trình
    Chiều 28.9, đội tuyển Singapore phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Bangladesh 1-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng A Division 1, giải FIFA ASEAN Cup 2026.

    Singapore và đội khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026 là Bangladesh trải qua lượt đấu đầu tiên đầy thất vọng. Trước các đối thủ Indonesia và Malaysia, hai đội không thể hiện được quá nhiều điều, phải thua trận. Chính vì thế, bước vào màn so tài này, cả Singapore và Bangladesh đều quyết tâm giành 3 điểm nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu. 

    Về lý thuyết, đội tuyển Singapore được đánh giá cao hơn Bangladesh. Thầy trò HLV Gavin Lee hơn đối thủ đến 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ở 2 lần gặp gần nhất tại vòng loại ASIAN Cup 2027, Singapore đều thắng.

    Singapore thắng nhọc Bangladesh, FIFA ASEAN Cup đã xác định được đối thủ không thể tranh vô địch- Ảnh 1.

    Đội tuyển Bangladesh (áo trắng) từng thua đội tuyển Việt Nam 0-3 ở trận giao hữu vào tháng 3.2026. Họ là khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng chưa để lại quá nhiều ấn tượng

    ẢNH: MINH TÚ

    Trận thắng tối thiểu của Singapore

    Tuy nhiên, trước Bangladesh, đội tuyển Singapore gặp khá nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Dù cầm bóng gần 60% nhưng đội tuyển Singapore không thể triển khai tấn công, chỉ có thể chuyền bóng ở phần sân nhà vì bị các cầu thủ Bangladesh liên tục áp sát. Không những vậy, ở nhiều thời điểm, khung thành đội tuyển Singapore còn bị đặt trong tình trạng báo động khi Bangladesh cướp được bóng. Rất may cho các học trò HLV Gavin Lee là Bangladesh cũng có hàng công không quá mạnh, bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn.

    Bắt đầu từ phút 30, đội tuyển Singapore thay đổi chiến thuật, dùng nhiều hơn những đường tấn công ở hai biên. Với cách đá này, đội tuyển Singapore tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn với 5 lần dứt điểm, trong đó đến 4 cú sút đi trúng đích. Kết thúc hiệp đấu, đội tuyển Singapore cũng vươn lên dẫn trước 1-0. Người mở tỷ số cho Singapore là Harhys Stewart với pha di chuyển và đánh đầu cực mạnh ở phút 35. 

    Sang hiệp 2, đội tuyển Singapore đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Bangladesh. Những cầu thủ như Kyoga Nakamura, Song Ui Young chơi không tốt, khiến Singapore chịu rất nhiều sức ép. Tính riêng ở hiệp 2, đội tuyển Bangladesh có không dưới 4 cơ hội ngon ăn. Rất may cho Singapore là các chân sút Bangladesh tỏ ra quá vô duyên, không lần nào xuyên thủng được lưới thủ thành Mohamad Izwan.

    Singapore thắng nhọc Bangladesh, FIFA ASEAN Cup đã xác định được đối thủ không thể tranh vô địch- Ảnh 2.

    Harhys Stewart (số 13) trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

    ẢNH: MINH TÚ

    Chung cuộc, Singapore giành thắng lợi 1-0 trước Bangladesh. Trận thắng này giúp Singapore có 3 điểm cùng hiệu số -1, đứng thứ 3 bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Bangladesh thua trận thứ 2 liên tiếp, có 0 điểm và đứng cuối bảng. Với kết quả này, Bangladesh gần như chỉ còn cơ hội tranh hạng ba, không vào chung kết.

    Lúc 19 giờ 30 ngày 28.9, trận đấu còn lại của bảng A giữa Indonesia và Malaysia sẽ diễn ra. 

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    Singapore thắng nhọc Bangladesh, FIFA ASEAN Cup đã xác định được đối thủ không thể tranh vô địch- Ảnh 3.

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    Sau lượt trận đầu tiên, bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đang dần phân hóa. Indonesia và Malaysia cùng có 3 điểm, trong khi Singapore và Bangladesh chưa giành được điểm nào. Vì thế, lượt trận ngày 28.9 mang ý nghĩa rất quan trọng với cả 4 đội.

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