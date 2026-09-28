Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Indonesia quyết đấu Malaysia, Singapore và Bangladesh không còn đường lùi

Indonesia - Malaysia: Đại chiến vì ngôi đầu bảng

Lúc 19 giờ 30 ngày 28.9, Indonesia sẽ đối đầu Malaysia tại sân Gelora Bung Karno trong trận cầu đáng chú ý nhất bảng A. Hai đội đều có khởi đầu thuận lợi khi Indonesia thắng Singapore 2-0, còn Malaysia vượt qua Bangladesh 3-0.

Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026

Chiến thắng 2-0 trước Singapore chưa phải màn trình diễn hoàn hảo, nhưng đủ để Indonesia tạo đà trước cuộc đối đầu khó khăn hơn nhiều với Malaysia. Đáng chú ý, lợi thế sân nhà Gelora Bung Karno có thể tạo thêm sức ép đáng kể lên đối thủ. Truyền thông xứ vạn đảo dự đoán, ở màn so tài này, HLV John Herdman dự kiến cũng sẽ tung ra sân đội hình tốt nhất của mình với mục tiêu giành 3 điểm.

Malaysia cũng cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị đánh bại. Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có sự tự tin cần thiết. Arif Aiman lập cú đúp, trong khi tân binh nhập tịch Bergson cũng ghi bàn ngay trận ra mắt.

Malaysia có thể không sở hữu lực lượng mang đậm dấu ấn châu Âu như Indonesia, nhưng sự kết hợp giữa những cầu thủ bản địa giàu tốc độ với các nhân tố như Bergson, Hidalgo hay Nooa Laine giúp "Hổ Mã Lai" có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Với cùng 3 điểm, đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Chính vì vậy, Indonesia nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép, trong khi Malaysia có thể chờ thời cơ từ những pha chuyển trạng thái nhanh. Đây cũng là bài kiểm tra thực sự đầu tiên dành cho dàn sao chất lượng của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ tiến một bước dài đến mục tiêu đứng đầu bảng A.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) sẽ gặp thử thách được xem lớn nhất ở bảng A là Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bangladesh và Singapore không còn đường lùi

Ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 28.9, Singapore gặp Bangladesh trong hoàn cảnh cả hai đều chịu áp lực lớn. Singapore đã thua Indonesia 0-2 ở trận mở màn và thất bại này khiến đội bóng đảo quốc sư tử buộc phải giành điểm trước Bangladesh nếu không muốn tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Singapore có lý do để tự tin bởi họ từng đánh bại Bangladesh ở cả 2 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, những chiến thắng ấy đều chỉ có cách biệt 1 bàn, cho thấy Bangladesh vẫn có khả năng gây khó khăn nếu chơi chặt chẽ.

Trong khi đó, Bangladesh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng đến chiến thắng. Sau trận thua Malaysia 0-3, thêm một thất bại sẽ khép lại cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của đại diện Nam Á.

FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV. Vì vậy, CĐV Việt Nam sẽ được xem hai màn so tài hấp dẫn này trên cả 3 kênh.

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