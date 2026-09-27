Báo Indonesia: FIFA ASEAN Cup càng nóng với 2 cặp đấu cực hay, Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Indonesia gặp Malaysia còn gay cấn hơn Thái Lan đấu đội tuyển Việt Nam?

Tại bảng A, đội chủ nhà Indonesia đang xếp sau Malaysia dù có cùng 3 điểm nhưng thua hiệu số. Ở trận ra quân, Malaysia thắng Bangladesh với tỷ số 3-0, trong khi Indonesia vượt qua đối thủ khó nhằn Singapore với tỷ số 2-0. Trận tiếp theo, Indonesia gặp Malaysia lúc 19 giờ 30 ngày 28.9.

Đội tuyển Thái Lan (trái) thắng dễ Pakistan với tỷ số 4-0, tương tự như Malaysia giải mã đội khách mời Bangladesh với tỷ số 3-0 Ảnh: Ngọc Linh

"Trận đấu hứa hẹn sẽ là một cuộc tranh tài kịch tính. Trận đấu có thể sẽ quyết định đội nào giành quyền vào chung kết; đội chiến thắng gần như chắc chắn sẽ nắm chắc một suất tham dự trận chung kết.

Hơn nữa, cuộc đấu giữa Indonesia và Malaysia còn có lịch sử đối đầu đầy kịch tính. Nhiều người ví cuộc chạm trán giữa Indonesia và Malaysia như trận derby Đông Nam Á, thậm chí còn gay cấn hơn cả mối kình địch giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam.

Các cuộc đối đầu giữa Indonesia và Malaysia luôn mang tính chất quan trọng và thường đầy rẫy căng thẳng. Trong quá khứ, những trận đấu này thường bị đẩy lên cao trào bởi các chiêu trò tâm lý chiến khi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng", cũng theo CNN Indonesia.

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HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia khẳng định: "Trận thắng Bangladesh chỉ là màn khởi động. Trận đấu thực sự chính là cuộc gặp Indonesia. Indonesia là một đội bóng rất mạnh. Không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng Malaysia cũng vậy. Vì thế, tôi tin vào cơ hội của chúng tôi".

Tương tự, HLV John Herdman của Indonesia cũng đánh giá cao đối thủ Malaysia. Nhà cầm quân này chia sẻ: "Chúng tôi phải tôn trọng Malaysia. Họ là một đội bóng giỏi. Như các bạn đã thấy, họ đã bổ sung nhiều cầu thủ mới vào đội hình và thực sự là một đối thủ đáng gờm. Trận đấu giữa 2 đội sắp tới hứa hẹn đầy cam go. Nhưng tôi tin, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này".

Đình Bắc sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận tái đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29.9 tới đây? Ảnh: Ngọc Linh

Tái hiện trận chung kết ASEAN Cup

Tại bảng B, CNN Indonesia đánh giá tình thế tương đồng như bảng A khi hai đội Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết đấu ở trận quyết định lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, để xác định đội đầu bảng giành quyền vào chung kết.

Ở trận ra quân, Thái Lan thắng dễ Pakistan với tỷ số 4-0. Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng sít sao Philippines với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi phút 25. Các kết quả này giúp Thái Lan cũng tạm dẫn đầu bảng B nhờ hơn hiệu số trước đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ưu thế này không thể mang tính quyết định, cuộc đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam còn là tái hiện trận chung kết ASEAN Cup hồi cuối tháng 8. Do đó, "Voi chiến" sẽ không mạo hiểm tính đến một kết quả hòa.

Trong khi, đội tuyển Việt Nam với màn ra quân trước Philippines và chưa đánh giá hết sức mạnh của họ. Đội quân của HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ dồn hết nội lực để giành trận thắng trước Thái Lan, CNN Indonesia đánh giá.

Các cặp đấu ở lượt 2 sắp tới tại FIFA ASEAN Cup vì thế sẽ cực kỳ nóng bỏng với 2 trận quyết định, và đều xứng đáng là các trận derby Đông Nam Á vô cùng đáng xem. Danh tính các đội vào chung kết cũng sẽ lộ diện sau các trận đấu ngày 28 và 29.9.

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