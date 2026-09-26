Thái Lan thắng đậm Pakistan, HLV Hudson tuyên bố chuyển trọng tâm sang trận gặp Việt Nam

Hàng công đội tuyển Thái Lan ghi dấu ấn

Trận thắng đậm của đội tuyển Thái Lan mang dấu ấn của hàng tấn công sắc bén, với chân sút Teerasak Poeiphimai ghi cú đúp và 1 bàn của ngôi sao gốc Anh, Jude Soonsup-Bell. Teerasak Poeiphimai đáng lẽ đã có cú hat-trick đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup, nhưng bàn thắng thứ 2 của anh ghi ở phút 64 được FIFA tính là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Haris Zeb (Pakistan).

HLV Hudson gây sốc khi để ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin ngồi dự bị không ra sân phút nào ở trận ra quân của đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Trận này, đáng chú ý HLV Hudson đã không tung ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin ra sân 1 phút nào. Các cầu thủ chủ chốt khác như Nicholas Mickelson hay Peeradol Chamrasamee, Supachok Sarachat và cả Supachai Chaided chỉ vào sân trong hiệp 2 từ phút 54. Qua đó, cho thấy đội tuyển Thái Lan đã có trận chạy đà hoàn hảo để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 tới đây.

Đây là trận đấu nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, để xem đội nào sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết vào ngày 5.10.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hudson xác nhận trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam là quan trọng nhất. Việc những cầu thủ chủ chốt như Chanathip chưa thi đấu, đều nằm trong tính toán của ông để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam, đối thủ lớn nhất trong bảng đấu của đội tuyển Thái Lan.

"Trận đấu sắp tới chính là trận quan trọng nhất. Như tôi đã đề cập hôm trước, chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể cho trận đấu này", HLV Hudson nhấn mạnh về tầm quan trọng khi chuẩn bị gặp đội tuyển Việt Nam.

HLV Hudson hài lòng với trận ra quân của đội tuyển Thái Lan khi thắng đậm Pakistan với tỷ số 4-0 Ảnh: Ngọc Linh

Trận gặp đội tuyển Việt Nam quan trọng nhất

Nhà cầm quân này cũng giải thích: "Vì phải thi đấu với mật độ dày, việc quản lý đội hình và xoay tua cầu thủ hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Tôi rất vui khi không phải tung Chanathip vào sân hôm nay, bởi tôi muốn cậu ấy có thể trạng sung mãn và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Dù vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào mọi cầu thủ; bất kỳ ai được chọn đá chính trước Việt Nam cũng sẽ bước vào sân với sự tự tin cao độ. Suy cho cùng, vấn đề cốt lõi là quản lý toàn bộ đội hình trong suốt giải đấu để đảm bảo chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tranh tài".

Về trận thắng đậm trước Pakistan, HLV Hudson hào hứng: "Trước hết, tôi vô cùng tự hào về từng cầu thủ. Tôi cảm thấy chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và giờ đây toàn đội phải lập tức chuyển trọng tâm sang trận gặp Việt Nam - tập trung vào việc hồi phục thể lực, chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu. Nhìn chung, tôi thực sự tự hào về các cầu thủ cũng như màn trình diễn mà họ đã thể hiện hôm nay".

HLV Hudson cũng khẳng định: "Tôi tin rằng dù đối thủ là đội tuyển Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đội nào khác, thì với tư cách là HLV và một tập thể, trận đấu quan trọng nhất - hay trận đấu "đầu tiên" cần quan tâm - luôn là trận đấu sắp tới. Nếu bắt đầu nghĩ đến những trận đấu xa hơn, bạn có thể bị xao nhãng khỏi nhiệm vụ then chốt ngay trước mắt".