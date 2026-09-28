Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Indonesia hòa Malaysia nên rớt xuống tốp 2, chưa chắc vào chung kết

Trận hòa may mắn của chủ nhà Indonesia

Giống như trận ra quân thắng Singapore 2-0, Indonesia vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Các học trò của HLV John Herdman cũng đẩy cao đội hình, gây sức ép về phía khung thành Malaysia sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, từ quả ném biên phía cánh phải, Justin Hubner đã sút bóng tung lưới Malaysia. Tuy nhiên, bàn thắng này của đội tuyển Indonesia đã không được công nhận vì Baggott đã phạm lỗi với cầu thủ Malaysia trước đó.

Nhưng sau tình huống này, đội tuyển Indonesia không giữ được nhịp độ tấn công. Các tiền vệ Indonesia chơi không tốt, đánh mất hoàn toàn khu vực trung tuyến vào tay Malaysia. Không những vậy, ở phút 37, Thom Haye còn phạm lỗi với cầu thủ Malaysia, nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dion Cools (số 21) cùng đội tuyển Malaysia sở hữu lối đá rất khó chịu, đang dẫn đầu bảng A ẢNH: REUTERS

Bên kia chiến tuyến, với những ngôi sao sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt như Faisal Halim, Arif Aiman hay Bergson, đội tuyển Malaysia tự tin tổ chức tấn công. Đáng tiếc, sự xuất sắc của thủ thành Maarten Paes với 2 lần cứu thua đã khiến Malaysia không thể ghi bàn ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Malaysia tận dụng rất tốt lợi thế chơi hơn người để đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục tấn công. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe thực hiện đa dạng các mảng miếng tấn công, khiến đội tuyển Indonesia chịu rất nhiều sức ép. Trong thế trận này, Bergson, Fergus Tierney hay cả Arif Aiman đều có cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, không có lần nào Malaysia tận dụng thành công và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Chia điểm với Indonesia ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia hiện có 4 điểm cùng hiệu số +3, tiếp tục dẫn đầu bảng A. Chủ nhà Indonesia cũng có 4 điểm nhưng thua Malaysia hiệu số bàn thắng bại (+2), xếp nhì bảng.

Bảng xếp hạng bảng A FIFA ASEAN Cup

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, đội tuyển Singapore nhọc nhằn đánh bại Bangladesh 1-0. Singapore hiện có 3 điểm cùng hiệu số -1, đứng thứ 3. Trong khi đó, Bangladesh thua cả 2 trận, có 0 điểm, xếp cuối bảng.

Ở lượt đấu cuối vào ngày 1.10, đội tuyển Indonesia chạm trán Bangladesh còn Malaysia gặp Singapore. Nếu vẫn bị nhì bảng, Indonesia sẽ không vào được chung kết, đấu với đội nhất bảng B (có Việt Nam).

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