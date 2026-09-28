HLV Herdman có nguy cơ cực lớn bị sa thải nếu chủ nhà Indonesia không thắng nổi Malaysia

Đội tuyển Indonesia chỉ đang trong quá trình xây dựng và phát triển

Theo CNN Indonesia, sau buổi tập chiều 27.9, HLV Herdman đã có những chia sẻ thẳng thắn về những kỳ vọng của người hâm mộ đội tuyển Indonesia. Theo ông Herdman, việc xây dựng một đội bóng vô địch không thể hoàn tất chỉ trong một sớm một chiều. Cần phải đặt nền móng vững chắc, và quá trình đó rõ ràng cần có thời gian.

Đội tuyển Indonesia chịu áp lực rất lớn phải vô địch FIFA ASEAN Cup, khiến HLV Herdman phải lên tiếng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Herdman đang bị CĐV Indonesia thúc ép, phải thắng Malaysia trong trận đại chiến ngày 28.9 để chắc giành ngôi đầu bảng vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Kế đến, phải thành công tại Asian Cup 2027, và giành vé dự World Cup 2030. Họ cũng so sánh thời gian nhà cầm quân này dẫn dắt thành công đội tuyển Canada trước đây với Indonesia hiện nay.

"Tôi nghĩ người hâm mộ Indonesia - tôi vẫn luôn nói điều này – họ cần phải giữ bình tĩnh. Đội tuyển Canada từng không thể giành quyền tham dự World Cup trong suốt 36 năm và cũng không thắng nổi đội tuyển Mỹ trong cùng khoảng thời gian đó; những điều này cần có thời gian. Đội tuyển Indonesia đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Vì vậy, tất cả cần phải kiên nhẫn trước khi đạt được sự thành công", HLV Herdman chia sẻ với báo chí Indonesia tại sân tập PTIK ở Jakarta ngày 27.9.

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CNN Indonesia cho rằng, HLV Herdman muốn giảm bớt áp lực cho mình và các cầu thủ, vì sự đòi hỏi quá lớn từ người hâm mộ nước này ở trận đại chiến với Malaysia. Trận này, có thể quyết định đội nào sẽ giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

HLV Herdman chịu sức ép phải vô địch FIFA ASEAN Cup, sau thất bại toàn diện tại giải khu vực ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự kỳ vọng vội vã như vậy từ phía người hâm mộ Canada; họ hiểu rằng để đạt được chiến thắng thì cần thời gian. Đó là cả một quá trình; bạn phải xây dựng nó từng bước một", HLV Herdman nhấn mạnh thêm và cũng có ý gửi lời khuyên này tới các CĐV Indonesia.

"Tuy nhiên, kỳ vọng của người hâm mộ đội tuyển Indonesia đã tăng cao nhờ vào đội hình sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch được đào tạo từ nước ngoài. Tâm lý này càng trở nên mạnh mẽ hơn sau thất bại tại giải khu vực ASEAN Cup, tạo ra áp lực phải đạt kết quả tốt hơn tại giải FIFA ASEAN Cup.

Thậm chí, với chất lượng nhân sự trong đội hình Indonesia hiện nay, người hâm mộ Indonesia đang kêu gọi HLV Herdman phải mang lại kết quả tốt nhất có thể. Vô địch FIFA ASEAN Cup là cách duy nhất để ông Herdman đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ", theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia đã có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup khi đánh bại Singapore với tỷ số 2-0. Thử thách tiếp theo của họ là cuộc đối đầu với Malaysia. Trận đấu này nếu đội tuyển xứ vạn đảo không giành chiến thắng, HLV Herdman chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích rất lớn, bất kể nhà cầm quân này đã có những chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển đội tuyển cần có thời gian, CNN Indonesia nhấn mạnh.

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