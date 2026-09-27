Thái Lan bất ngờ gia hạn hợp đồng với HLV Hudson ngay trước trận đại chiến Việt Nam

Tương lai HLV Hudson được đảm bảo, nhưng với bóng đá Thái Lan chuyện gì cũng có thể xảy ra

Theo báo chí Thái Lan, việc FAT gia hạn hợp đồng với HLV Hudson ngay khi FIFA ASEAN Cup đang diễn ra và Asian Cup 2027 sắp tới, tạo ra nhiều điều bất ngờ. Trong đó, yếu tố thành tích của đội tuyển Thái Lan gần như được bỏ qua.

HLV Hudson (bìa phải) trong trận ra quân của đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup khi thắng đậm Pakistan với tỷ số 4-0 ngày 26.9 Ảnh: Ngọc Linh

Siamsport cho biết: "FAT gia hạn hợp đồng với HLV Hudson thêm một năm, trong nhiệm kỳ của Chủ tịch FAT là Madam Pang. Điều này dường như ngụ ý rằng, thành tích của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2027 và cả FIFA ASEAN Cup đang diễn ra có ra sao, cũng không ảnh hưởng đến tương lai của HLV Hudson. Tuy nhiên, trong bóng đá Thái Lan, chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Hợp đồng hiện nay của HLV Hudson với FAT sẽ hết hạn vào tháng 2.2027 ngay sau Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Dù vậy, FAT sớm gia hạn với nhà cầm quân này thêm 1 năm nữa.

Người hâm mộ Thái Lan gần đây thường xuyên chỉ trích HLV Hudson, vì lối chơi của đội nhà nhàm chán và không có nhiều đột phá. Thất bại tại chung kết giải khu vực ASEAN Cup trước đội tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 8 cũng gây sức ép lớn lên nhà cầm quân 45 tuổi này.

FIFA ASEAN Cup được xem là cơ hội để HLV Hudson vực dậy niềm tin với người hâm mộ Thái Lan và trên hết là phải vô địch giải đấu.

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Tuy nhiên, chỉ sau trận thắng Pakistan với tỷ số 4-0 và chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, FAT đã gây bất ngờ khi công bố quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Hudson.

Điều này có thể tạo một động lực lớn cho HLV Hudson, nhưng ngược lại nếu đội tuyển Thái Lan tiếp tục thua đội tuyển Việt Nam có thể dẫn tới nhiều phản ứng mới từ người hâm mộ Thái Lan, Siamsport đánh giá.

Trong khi đó, các báo ở Thái Lan cũng cho rằng, bất kể HLV Hudson được gia hạn hợp đồng, nhưng tương lai của nhà cầm quân này vẫn không được đảm bảo nếu thành tích đội tuyển Thái Lan sắp tới đây không đáp ứng như nguyện vọng của người hâm mộ. Việc sa thải vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trường hợp của HLV người Nhật Bản, Masatada Ishii là ví dụ điển hình.

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