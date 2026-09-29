Triều Tiên tuyên bố vị thế hạt nhân là vĩnh viễn

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Kim nhấn mạnh vị thế của CHDCND Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã được “xác định một cách kiên quyết và vĩnh viễn” cả về mặt vật chất và pháp lý, theoYonhap.

Ông khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng là “sức mạnh tuyệt đối và không thể cưỡng lại” nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Thứ trưởng cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục kiểm soát và quản lý “nghiêm ngặt” mọi mối đe dọa từ bên ngoài bằng “sức mạnh áp đảo”, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh của 1 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “có trách nhiệm” trong việc bảo vệ “chủ quyền quốc gia” và “các quyền cơ bản”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 28.9

ẢNH: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyon, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tái khẳng định cam kết “kiên quyết” đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại hồi tuần trước.

Bên cạnh việc bác bỏ khả năng đảo ngược vị thế hạt nhân của Triều Tiên, ông Kim cũng lên án hợp tác quân sự 3 bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, cho rằng hoạt động này đã tạo ra “bất ổn an ninh trên bán đảo Triều Tiên”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đồng thời chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ.

“Mỹ đã chấp thuận và khuyến khích tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân của Seoul, đồng thời di chuyển và triển khai nhiều loại khí tài quân sự khác nhau, bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái (UAV) hiện đại nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận”, ông Kim cho biết. Theo ông, xu hướng quân sự hiện nay càng làm trầm trọng thêm tình hình an ninh vốn đã dễ bị tổn thương trong khu vực.