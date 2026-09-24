Triều Tiên xác nhận đã thử nghiệm hệ thống rốc két 240mm bản nâng cấp

Hệ thống rốc két phóng loạt 240mm được nâng cấp trong cuộc thử nghiệm hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.9 cho hay CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống rốc két phóng loạt cỡ nòng 240mm được nâng cấp.

Theo đó, các cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22.9 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thứ 2 Ko Pyong-hyon trực tiếp chỉ đạo và có sự giám sát của một số quan chức quân sự, trong đó có nguyên soái Pak Jong-chon.

Thông tin không đề cập đến sự hiện diện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người thường giám sát các cuộc thử nghiệm vũ khí quan trọng.

KCNA cho biết một "hệ thống dẫn đường chính xác tự động" đã được trang bị, giúp rốc két có khả năng "tấn công các mục tiêu cách xa 100 km theo chế độ bay quỹ đạo và các mục tiêu cách xa 115 km theo chế độ bay lướt kết hợp".

Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm thành công vũ khí mới của Triều Tiên

Nguyên soái Pak, khi dẫn lại các chỉ đạo chung từ ông Kim, đã "nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung các lực lượng tấn công có sức công phá và gây sát thương lớn nhất tại khu vực biên giới phía nam".

Ông cũng "nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho đối phương nhận thức rõ rằng chúng ta đã thay thế toàn bộ các phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng các loại hiện đại nhất trong thời gian sớm nhất".

Một bản tin khác của KCNA cho biết rằng vào cùng ngày, ông Kim và ông Pak đã theo dõi trận bóng đá giữa Cục Quản lý tên lửa và Ủy ban Kinh tế thứ 2 của Triều Tiên. Đội của Cục Quản lý tên lửa đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Không có thông tin cho biết trận đấu diễn ra trước hay sau các cuộc thử nghiệm hệ thống rốc két được nâng cấp.