Hàn Quốc đề xuất giảm cấm vận để Triều Tiên đóng băng vũ khí hạt nhân

Tờ báo dẫn lời Tổng thống Lee trong một cuộc phỏng vấn cho rằng dù việc nới lỏng cấm vận có thể không mang lại nhiều hiệu quả, nhưng vẫn đáng cân nhắc để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo ông Lee, việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện nay sẽ không đạt được kết quả. Thay vào đó, một thỏa thuận đóng băng chương trình vũ khí hạt nhân có thể tạo điều kiện để các bên xây dựng lòng tin thông qua những biện pháp khuyến khích và nhượng bộ lẫn nhau. Qua đó, các bên có thể từng bước thuyết phục Triều Tiên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng việc theo đuổi phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện nay khó đạt được kết quả tích cực

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Tuy nhiên, quan hệ giữa 2 miền vẫn trong tình trạng đóng băng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện đã từ bỏ chính sách thống nhất với Hàn Quốc, mô tả Seoul là “quốc gia thù địch nhất” và ra lệnh tăng cường phòng thủ tiền tuyến.

Trong bối cảnh đó, ông Lee cho rằng tình trạng bế tắc hiện nay quá rủi ro để tiếp tục kéo dài. Ông dẫn chứng các đánh giá của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hiện có khả năng sản xuất, hoặc có thể đã bắt đầu sản xuất thêm từ 10-20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp mới với ông Kim Jong-un. Ông Lee cho biết rất mong muốn cuộc gặp này diễn ra.

Phía Mỹ và Triều Tiên chưa bình luận về các phát biểu mới của Tổng thống Hàn Quốc.

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Các quan chức Hàn Quốc cho biết Seoul đang chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước tiên” sang cách tiếp cận “hòa bình trước tiên” đối với Triều Tiên. Năm 2025, ông Lee cam kết tôn trọng hệ thống của Triều Tiên và tìm cách đạt được việc cùng tồn tại hòa bình với Bình Nhưỡng.

Ông Lee dự định trình bày tầm nhìn về hòa bình và chung sống trên bán đảo Triều Tiên trước Liên Hiệp Quốc trong tuần này, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.