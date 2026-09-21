Binh sĩ Hàn Quốc bị thương sau vụ nổ tại giới tuyến với Triều Tiên

Trong bản tin sáng 21.9, Yonhap cho biết có 3 người bị thương, gồm 2 binh sĩ, trong vụ nổ tại vùng phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Hãng thông tấn nghi ngờ đây là vụ nổ mìn.

Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào dây thép gai gần khu phi quân sự (DMZ) ở Paju, phía bắc Seoul, ngày 11.3.2013 ẢNH: REUTERS

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ bị thương thuộc Sư đoàn bộ binh 25, theo AFP. Những người này đã được đưa đến bệnh viện quân sự để điều trị.

DMZ là vùng đệm dài 257 km và rộng 4 km, ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc gần vĩ tuyến 38. Đây vẫn là một trong những giới tuyến được canh phòng nghiêm ngặt nhất thế giới.

Hai bên khu vực DMZ đều được quân sự hóa cao độ. Đã có nhiều sự cố xảy ra trong và xung quanh khu phi quân sự, gây thương vong cho cả quân nhân và dân thường ở cả hai phía. Chưa rõ vụ nổ ngày 21.9 có phải là do nổ mìn và là mìn do phía nào đặt.

Ước tính có khoảng 800.000 quả mìn được chôn quanh khu vực giới tuyến liên Triều và phần nhiều trong đó có từ thời chiến tranh.

Hàn Quốc và Triều Tiên trên danh nghĩa vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc với một hiệp định đình chiến mà không có hiệp ước hòa bình.

Theo AFP, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là "kẻ thù chính" vào năm 2024, quân đội Bình Nhưỡng đã dành nhiều tháng để rải mìn và xây dựng các rào chắn chống tăng dọc giới tuyến như một phần nỗ lực nhằm phong tỏa vĩnh viễn khu vực này.