Triều Tiên chưa bình luận về thông tin phóng 2 tên lửa trong vài giờ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào chiều 20.9. Khoảng 3 giờ sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thêm một tên lửa tương tự, theo Reuters.

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hồi tháng 6 ẢNH: REUTERS

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vụ thử đầu tiên từ khu vực Wonsan vào khoảng 15 giờ ngày 20.9 (giờ địa phương) và xác định loại vũ khí này là tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhận định đây có vẻ là tên lửa đạn đạo.

Đài NHK đưa tin rằng vật thể bay này đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo quân đội Hàn Quốc, vật thể bay đầu tiên đã bay được quãng đường khoảng 450 km và được cho là thuộc dòng Hwasong-11. Tên lửa tầm ngắn thứ hai, cũng được phóng từ Wonsan vào khoảng 17 giờ 50, đã bay xa hơn 600 km.

Tuần duyên Nhật Bản thông tin không có tàu thuyền hay máy bay nào bị ảnh hưởng sau các vụ phóng.

Tính đến sáng nay (21.9), truyền thông Triều Tiên vẫn chưa bình luận về những tuyên bố của Hàn Quốc và Nhật Bản, dù lâu nay vẫn thường đăng tin về các vụ thử tên lửa một ngày sau đó.

Yonhap cũng lưu ý sự thất thường trong cách đưa tin của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây. Hồi tháng 8, Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng 3 tên lửa nhưng nước này không hề thông tin. Trong khi đó, vụ phóng hôm 12.9 chỉ được Triều Tiên thông tin sau đó 2 ngày.