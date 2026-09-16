Thủ tướng Canada Carney kể về lời đùa của ông Trump khi tặng chìa khóa Nhà Trắng

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Canada ở Toronto ngày 15.9, ông Carney kể về chiếc chìa khóa tượng trưng mà ông nhận được từ quê nhà Fort Smith, thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc (Canada). Từ món quà này, ông liên tưởng đến chiếc chìa khóa được Tổng thốngTrump tặng, theo AP.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 5.2025, ông Trump đã tặng ông Carney 1 hộp chứa những chiếc chìa khóa vàng của Nhà Trắng và nói: “Ông chỉ cần mang theo nó, họ sẽ cho ông vào”.

Ông Carney kể tiếp rằng ông Trump sau đó đùa: “Cũng có thể họ sẽ bắn anh đấy”.

Theo ông Carney, câu nói đùa trên phần nào tóm gọn mối quan hệ giữa 2 nước, đồng thời ông tiếp tục đùa với những người tham dự rằng: “Ở Canada, bạn được giữ chìa khóa. Còn ở Mỹ, họ có thể bắn bạn”.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hai nước láng giềng Bắc Mỹ đang vướng vào một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài. Tổng thống Trump nhiều lần sử dụng thuế quan để gây sức ép với các đối tác thương mại, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp chuyển đầu tư, sản xuất sang Mỹ. Ông cũng nhiều lần đề cập ý tưởng đưa Canada trở thành “tiểu bang thứ 51”, nhưng các nhà lãnh đạo Canada đã bác bỏ.

Hồi tháng 8, đàm phán thương mại giữa 2 nước đổ vỡ, khiến Washington áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỉ USD hàng hóa Canada. Ottawa sau đó đáp trả bằng các biện pháp thuế quan, còn Mỹ tiếp tục áp thêm hạn chế đối với một số sản phẩm của Canada.

Dù căng thẳng thương mại gia tăng, ông Carney cho biết khoảng 80% thương mại Mỹ - Canada vẫn được miễn thuế. Phát biểu ngày 15.9, ông nhấn mạnh việc 2 nước “sẽ luôn là láng giềng của nhau” và cho biết Ottawa không vội ký thỏa thuận thương mại mới với Washington.

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Ông Carney cho rằng Canada không thể chỉ chờ quan hệ kinh tế với Mỹ trở lại như trước mà cần mở rộng quan hệ với các đối tác khác. “Canada muốn tận dụng giai đoạn hiện nay để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, kiên cường và độc lập hơn”, ông nói.

Sau hội nghị tại Toronto, ông Carney đến châu Âu và dự kiến phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP). Ottawa đang tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản quan trọng nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, theo tạp chí Newsweek.