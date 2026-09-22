Triều Tiên tuyên bố thử thành công loại vũ khí mới

Nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh cuộc thử nghiệm vũ khí mới nói trên, do Cơ quan Quản lý tên lửa của Triều Tiên thực hiện, là minh chứng cho công nghệ quốc phòng "siêu hiện đại" và cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cùng con gái Kim Ju-ae, tham dự cuộc thử nghiệm một loại vũ khí mới tại Bình Nhưỡng, trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 22.9 Ảnh: Reuters/KCNA

Ông Kim nói rằng công nghệ mới "có ý nghĩa quan trọng đối với mức độ sẵn sàng chiến tranh của đất nước và sự phát triển trong tương lai của các lực lượng vũ trang". Ông nói thêm: "Kẻ thù sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến này về mặt công nghệ quân sự mà không cần phải giải thích thêm."

Bản tin của KCNA không nêu chi tiết về loại vũ khí mới, theo Reuters. Bản tin này được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo đã phát hiện Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn khu vực Wonsan về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào chiều 20.9.

Cũng theo JCS, vật thể bay đầu tiên đã bay được quãng đường khoảng 450 km và được cho là thuộc dòng Hwasong-11. Tên lửa tầm ngắn thứ hai, cũng được phóng từ Wonsan vào khoảng 17 giờ 50, đã bay xa hơn 600 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhận định đó có vẻ là tên lửa đạn đạo. Đài NHK đưa tin vật thể bay này đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

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Hôm 19.9, Hãng thông tấn KCNA đưa tin trong chuyến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí lớn hồi đầu tuần, nhà lãnh đạo Kim đã yêu cầu lực lượng pháo binh nâng tầm sức mạnh tấn công, hướng đến khả năng tập trung hỏa lực với sức công phá lớn.