Ông Trump đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc?

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 27.9, ông Perdue cho biết Tổng thống Trump từng hỏi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình liệu Trung Quốc có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không.

“Tổng thống Trump tiếp tục nói rằng, này, chúng ta bán vũ khí cho những người khác trên khắp thế giới. Thậm chí có lúc ông ấy còn hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình liệu ông ấy có muốn mua một số vũ khí không”, ông Perdue nói, theo Reuters.

Ông Perdue không cung cấp thêm chi tiết về đề nghị này và cũng không tiết lộ câu trả lời của ông Tập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 24.9 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố trên được ông Perdue đưa ra trong một cuộc phỏng vấn về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Đài Loan đã chờ nhiều tháng để Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỉ USD, sau khi Washington công bố một thỏa thuận bán vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho hòn đảo vào tháng 12.2025.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với ông Tập tại Bắc Kinh hồi tháng 5, ông Trump cho biết đang tạm hoãn gói bán vũ khí trị giá 14 tỉ USD và gọi đây là một “con bài đàm phán rất tốt” trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc.

Phía Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố kiên quyết phản đối việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp tại Washington tuần trước, ông Tập cũng kêu gọi ông Trump phản đối độc lập Đài Loan.

Sau cuộc phỏng vấn của ông Perdue, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định: “Luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có lời đề nghị hay kế hoạch nào về việc bán vũ khí cho Trung Quốc”, theo tờ New York Times.

Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin trên.

Trước cuộc phỏng vấn trên, Phó lãnh đạo Cơ quan đối ngoại Đài Loan Trần Minh Chí (Chen Ming-chi) đã nói về mối đe dọa quân sự mà Trung Quốc gây ra đối với hòn đảo.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh tuần trước, Tổng thống Trump chưa đề cập đến đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông chỉ nói vào ngày 26.9 rằng ông Tập hiểu lập trường của ông về Đài Loan.



Trong khi đó, chính ông Perdue nói với CNBC hôm 25.9 rằng chính sách của Tổng thống Trump đối với Đài Loan không thay đổi, bao gồm cả chính sách bán vũ khí.