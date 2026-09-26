Mỹ - Trung lập kênh đối thoại về ‘siêu trí tuệ’

Nhà Trắng ngày 25.9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thiết lập Đối thoại Siêu trí tuệ Mỹ - Trung, nhằm trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ AI. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Theo AFP dẫn thông tin từ Nhà Trắng, ông Trump và ông Tập nhất trí sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (Super Intelligence-SI) thay cho AI trong khuôn khổ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh tại Washington ngày 24.9.2026 ẢNH: AP

Trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump nêu lập trường không ủng hộ việc áp đặt thêm các biện pháp kiểm soát đối với AI. "Siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề được thảo luận lớn, nhưng tôi muốn để nó ở nguyên vị trí hiện tại", ông viết trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng Trung Quốc có quan điểm tương tự.

Phát biểu cùng ông Tập, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách liên quan an ninh, công nghệ và SI, nhấn mạnh rằng những quyết định được đưa ra hiện nay có thể ảnh hưởng đến hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập niên tới.

Trong khi đó, ông Tập có cách tiếp cận thận trọng hơn khi nhấn mạnh yêu cầu duy trì sự kiểm soát của con người đối với công nghệ này. "Chúng ta có cả khả năng và trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm rằng việc phát triển AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người", ông Tập phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24.9.

Tuy nhiên, thỏa thuận về kênh liên lạc AI chưa đáp ứng kỳ vọng của một số nhà lập pháp và chuyên gia - những người mong muốn Mỹ - Trung tiến xa hơn trong việc xây dựng các cơ chế kiểm soát rủi ro, theo The Guardian,

Nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Ro Khanna, thành viên cấp cao trong Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, cho rằng Washington đã bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy một khuôn khổ kỹ thuật cụ thể hơn. Ông đề xuất các công ty AI lớn của Mỹ và Trung Quốc, cùng các chuyên gia kỹ thuật, có thể tham gia các nhóm làm việc chung nhằm thảo luận những giới hạn đối với các hệ thống AI có khả năng tự cải tiến.

Ông Jonathan Czin, chuyên gia tại Viện Brookings (Mỹ), cũng nhận định hội nghị chưa tương xứng với mức độ quan trọng của những thay đổi công nghệ hiện nay. Theo ông, điểm chung nổi bật giữa hai bên là họ dường như chưa muốn làm chậm tốc độ phát triển AI.

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Theo The Guardian, nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ đã tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho ông Tập, trong khi các đại diện công nghệ Trung Quốc lại không xuất hiện với mức độ tương tự.

Ngoài AI, ông Trump và ông Tập còn thảo luận các vấn đề thương mại, an ninh và quốc tế. Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than của Mỹ trong các năm 2027 và 2028, đồng thời hai bên đạt một số thỏa thuận về thuế quan đối với hàng hóa được xếp vào nhóm "không nhạy cảm".