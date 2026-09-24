Ông Trump nói Mỹ và Trung Quốc đều phản đối quản lý chặt AI

"Một ngày trọng đại với Chủ tịch Tập của Trung Quốc. Siêu trí tuệ (super intelligence - SI) sẽ là chủ đề thảo luận lớn nhưng tôi muốn giữ nó nguyên ở vị trí hiện tại. Đó cũng là quan điểm của Trung Quốc. Hàng rào an toàn của chúng tôi là Bộ Tư pháp", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội sáng 24.9. Ông và chính quyền Mỹ những ngày gần đây chuyển sang sử dụng thuật ngữ SI thay cho trí tuệ nhân tạo (AI), theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ Liên hợp Andrews (bang Maryland, Mỹ) ngày 23.9 ảnh: reuters

Giữa những lo ngại của giới lãnh đạo công nghệ về những rủi ro liên quan AI, Tổng thống Trump tuần trước nói rằng Mỹ đã có sẵn những quy định để quản lý và xử lý các công ty AI vi phạm.

Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình diễn ra sau khi dư luận lo ngại về mối nguy hiểm tiềm tàng do AI gây ra hồi đầu tháng này, khi một nhà nghiên cứu của Công ty Anthropic cảnh báo rằng những người đang phát triển công nghệ này tin là nó có thể xóa sổ loài người vào cuối thập kỷ này.

Tổng thống Trump cho rằng những lo ngại đó chỉ là "trò lừa bịp" và tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xử lý và kiểm soát nếu cần thiết. Mặc dù thừa nhận rằng các biện pháp quản lý cơ bản là khả thi, ông Trump lập luận rằng việc quản lý quá mức hoặc làm chậm quá trình phát triển sẽ mang lại lợi ích không cần thiết cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài.

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Trump. Trong một thông báo ngày 24.9, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Washington đã có cuộc đối thoại đầu tiên về AI và sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, theo AP.

Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ, ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tiến hành các cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại New York.

Bộ Thương mại Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết về cuộc đối thoại về AI. Tuy nhiên, trước đó, ông Bessent cho biết Mỹ đã đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước đối với các sự cố AI liên quan an ninh quốc gia.

Một số nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ dự kiến tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do ông Trump tổ chức tại Nhà Trắng trong ngày 24.9 dành cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm ông Jeff Bezos của Amazon, ông Sundar Pichai của Alphabet, ông Sam Altman của OpenAI, ông Tim Cook của Apple, ông Elon Musk của Tesla và ông Jensen Huang của Nvidia.