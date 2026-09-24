Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị G20 ở Florida

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị G20 tại Miami, Florida vào tháng 12 tới. Điện Kremlin nói Nga sẽ xem xét lời mời này.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23.9, ông Rubio khẳng định Mỹ vẫn cởi mở với việc đối thoại cùng Nga về cuộc chiến tại Ukraine, bất chấp những nỗ lực chấm dứt xung đột đang bị đình trệ.

"Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị G20. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để ông ấy không chỉ trao đổi với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời này", ông Rubio nói.

Các hãng tin Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga "ghi nhận và trân trọng lời mời này". "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định và thảo luận về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao", ông nói thêm, theo Reuters sáng 24.9.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau hồi 2025 ở Alaska Ảnh: Reuters

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, hội đàm Tổng thống Trump

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23.9 đã tới Mỹ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đón tiếp ông Tập.

Hội nghị thượng đỉnh lần này giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề được quan tâm lớn, như thương mại, trí tuệ nhân tạo cũng như xung đột ở Trung Đông.

Mô hình AI của OpenAI xâm nhập trang web y tế chính phủ Úc

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết một chương trình tự hành của OpenAI đã xâm nhập vào trang web y tế của chính phủ Úc hồi tháng 6 trong một vụ vi phạm bị coi là "không thể chấp nhận được".



AFP sáng 24.9 đưa tin ông phát biểu với các phóng viên tại New York ngày 23.9 rằng tác nhân trí tuệ nhân tạo này đã truy cập vào cả các tệp tin công khai lẫn không công khai của cơ quan thống kê y tế.

OpenAI đã không thông báo cho chính phủ Úc về vụ việc cho đến tháng 9, khi họ gửi một email trình bày chi tiết sự cố tới một địa chỉ email chung.

"Hôm nay, tôi đã trao đổi với CEO của OpenAI, ông Sam Altman, để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của Úc về vụ việc này. Tôi cũng bày tỏ sự thất vọng khi công ty đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo cho chính phủ về những gì đã xảy ra. Phải đến ngày 10 tháng 9 mới có thông báo được đưa ra – và đó chỉ là một email gửi đến hộp thư công khai", ông Albanese nói.

Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong phiên họp về trí tuệ nhân tạo thuộc khuôn khổ kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23.9 Ảnh: reuters

OpenAI cho biết một mô hình AI của hãng có thể đã cố gắng xâm nhập vào một số trang web của chính phủ Úc, thông tin này được đưa ra sau khi công ty tiến hành rà soát các hoạt động AI có hành vi "lệch chuẩn" (không tuân thủ các nguyên tắc an toàn hoặc mục tiêu đã định). "Trong quá trình rà soát, chúng tôi đã phát hiện các hoạt động liên quan đến một số trang web và dịch vụ của chính phủ Úc, khi các mô hình của chúng tôi cố gắng tìm kiếm câu trả lời và các số liệu thống kê cho những câu hỏi về Úc trong một đợt đánh giá nội bộ", OpenAI cho biết trong một tuyên bố ngày 23.9.



Hàng không Iran phải hủy một số chuyến bay quốc tế sau lệnh trừng phạt mới

Các hãng hàng không Iran đã buộc phải hủy một số chuyến bay quốc tế ngày 23.9 sau khi Mỹ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành hàng không nước này.

Georgia và Azerbaijan xác nhận việc đình chỉ các chuyến bay, đồng thời một đại lý du lịch tại Tehran chia sẻ với hãng tin AFP rằng các chuyến bay đến Baghdad, Muscat và Qatar cũng đã bị dừng. Dù vậy, các đường bay đến những điểm đến khác như Trung Quốc vẫn được duy trì. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố các biện pháp mới này hôm 21.9.

"Chúng tôi đang siết chặt Iran ở mức độ chưa từng thấy", ông Bessent phát biểu trên kênh Fox News ngày 23.9, đồng thời cho biết thêm rằng "có lẽ hơn 80 hoặc 90 %" các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.

Trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói Tehran sẽ không bao giờ khuất phục.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent Ảnh: Reuters

Triều Tiên thử vũ khí nâng cấp

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.9 đưa tin Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các loại tên lửa phóng loạt có điều khiển cỡ nòng 240 mm phiên bản nâng cấp vào ngày 22.9.

KCNA cho biết các tên lửa này được trang bị "hệ thống dẫn đường chính xác tự động" và "có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 100 km theo chế độ bay quỹ đạo, cũng như các mục tiêu cách xa 115 km theo chế độ bay lướt kết hợp".