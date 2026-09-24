Đàm phán giải quyết xung đột Iran

AFP dẫn lời nhà lãnh đạo nói rằng cuộc gặp tại New York diễn ra rất tốt đẹp và hiệu quả. Tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh sau đó, ông Trump hé lộ rằng có nhiều động lực để Iran chấp nhận thỏa thuận, đồng thời dự đoán xung đột có thể chấm dứt ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ (ngày 3.11) hoặc trước đó.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani tại New York ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã tiếp xúc với phía Mỹ thông qua nước trung gian Qatar và đã gửi các điều kiện gồm chấm dứt chiến sự trên toàn bộ mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa biển và các đòn kinh tế, trao trả toàn bộ tài sản bị đóng băng. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran khẳng định nước này sẽ mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện.

Chưa rõ phản hồi từ Washington, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng gặp gỡ và giải quyết vấn đề với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đến New York để dự kỳ họp LHQ vào hôm qua (23.9).

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Cũng tại bên lề kỳ họp LHQ, ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau và ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc xung đột trong khu vực, nhấn mạnh giải pháp đối thoại và ngoại giao. Các ngoại trưởng khẳng định quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế của Ả Rập Xê Út, nước bị thiệt hại từ các đợt tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen.