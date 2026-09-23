Mật vụ Mỹ đảm bảo an ninh cho Tổng thống Iran tại LHQ

Giới chức Mỹ cho biết thêm những thành viên khác trong phái đoàn Iran được bảo vệ bởi Cơ quan An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại sân bay Mehrabad ở Tehran (Iran) vào ngày 22.9 trước khi lên đường tới New York (Mỹ)

Ảnh: Reuters

Các lực lượng an ninh liên bang bảo vệ ông Pezeshkian và các thành viên khác của phái đoàn Iran còn nhận được sự hỗ trợ từ Phòng Tình báo thuộc Cảnh sát New York, theo các quan chức Mỹ chia sẻ với CNN.

Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nằm trong phái đoàn "nòng cốt" được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực để tham dự kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, dù hai nước đang dính vào cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tháng qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 22.9 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp phái đoàn Iran bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong thời gian ông Trump ở New York, theo báo The Hill.

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Ông Rubio đã đưa ra nhận định này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News. Ông cho hay Tổng thống Trump hành động theo cảm giác chung rằng việc tiếp xúc hay đối thoại với bất kỳ ai cũng không gây hại gì.

"Liệu cuộc gặp có mang lại kết quả thiết thực hay không thì khó nói trước, vì người đưa ra quyết định cuối cùng tại Iran là Lãnh tụ tối cao, và vị Lãnh tụ tối cao này là một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia theo đường lối cứng rắn", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác với chương trình "Today" của Đài NBC, ông Rubio nhắc lại rằng Tổng thống Trump cởi mở với việc gặp Tổng thống Iran, nhưng cho hay "tôi không nghĩ là đã có cuộc gặp được lên lịch vào thời điểm này".

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ sau khi bản ghi nhớ chung, vốn nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn và mở đường cho việc lưu thông qua eo biển Hormuz, bị đổ vỡ. Các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran đã tái diễn trong tháng này sau khoảng 6 tuần tạm lắng.