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    Thế giới

    Quan chức Iran nói có 'cơ hội vàng' để nối lại ngoại giao với Mỹ

    Khánh An
    Khánh An
    Một quan chức cấp cao Iran cho rằng nước này và Mỹ đang có cơ hội tốt để nối lại ngoại giao bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột.
    Quan chức Iran nói có 'cơ hội vàng' để nối lại ngoại giao với Mỹ - Ảnh 1.

    Tổng thống Pezeshkian rời Tehran hôm 22.9 để đến New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên HIệp Quốc

    ẢNH: REUTERS

    Hãng Reuters ngày 22.9 dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói rằng nước này có thể mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời mô tả cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc là "cơ hội vàng" để nối lại các nỗ lực ngoại giao với Washington.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đều dự kiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng có mặt tại một sự kiện kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.

    Vị quan chức ẩn danh của Iran nêu trên cho biết phái đoàn nước này có toàn quyền khôi phục đàm phán, dù hiện không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp trực tiếp giữa 2 tổng thống.

    Không có cuộc gặp trực tiếp nào giữa Iran và Mỹ được ghi nhận kể từ tháng 7, thời điểm thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột đổ vỡ chỉ vài tuần sau khi được ông Trump và ông Pezeshkian ký kết.

    "Mỹ cần tuyên bố mong muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, chính thức hóa điều đó, và sau đó thống nhất lộ trình triển khai tiến trình này", vị quan chức Iran cho biết.

    "Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại với ngoại giao", theo vị quan chức. Ông cho biết Iran đã gửi đề xuất mới nhất tới Mỹ thông qua các bên trung gian vào ngày 16.9.

    Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với phía Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, "đặc biệt là nếu cuộc đối thoại đó hứa hẹn mang lại kết quả tích cực và sau cùng đạt được mục tiêu cốt lõi của vấn đề này".

    Bên lề kỳ họp trên, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia Ả Rập gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong ngày 22.9 (giờ địa phương).

    Theo các nguồn tin trong khu vực, một đề xuất của Qatar về khuôn khổ nhằm đưa Iran và các quốc gia vùng Vịnh vào một cấu trúc an ninh chung có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp này.

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