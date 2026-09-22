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    Thế giới

    Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan về xung đột với Ả Rập Xê Út

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul-Malik al-Houthi đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không nên can dự vào cuộc đối đầu đang leo thang giữa lực lượng này và Ả Rập Xê Út.

    Trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, ông al-Houthi nói Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong bối cảnh xung đột ngày càng gay gắt, cả bên trong lãnh thổ Yemen lẫn dọc theo biên giới Yemen - Ả Rập Xê Út.

    Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan về xung đột với Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

    Những người ủng hộ Houthi cầm ảnh chân dung thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi trong cuộc biểu tình tại Sanaa (Yemen) vào ngày 17.7, nhằm phản đối các biện pháp hạn chế mà liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu áp đặt lên những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen

    Ảnh: AFP

    Ông al-Houthi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đừng để bị "cuốn vào" cuộc xung đột vì những lợi ích chính trị hay kinh tế với Riyadh, theo Tân Hoa xã. Ông cũng cáo buộc Ả Rập Xê Út đang tìm cách đưa các tay súng từ Syria vào tham gia cuộc xung đột, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc này.

    Về khả năng hạ nhiệt căng thẳng, thủ lĩnh Houthi khẳng định lực lượng của ông không đưa ra "những điều kiện bất khả thi", đồng thời nhắc lại yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự của Ả Rập Xê Út cũng như điều mà Houthi mô tả là một cuộc phong tỏa.

    Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan đối với những phát biểu của ông al-Houthi.

    Houthi lần đầu tấn công thủ đô Ả Rập Xê Út

    Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký kết Hiệp định Phòng thủ chung Mecca vào ngày 7.8. Hiệp định quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một bên ký kết cũng sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả những bên còn lại.

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 19.9 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ cam kết theo thỏa thuận và có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Ả Rập Xê Út.

    Cuộc đối đầu giữa Houthi và Ả Rập Xê Út ngày càng lan rộng qua biên giới. Các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út vào Yemen vấp phải sự đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi nhắm sâu vào lãnh thổ vương quốc này.

    Hôm nay 22.9, hãng tin Saba thuộc Houthi đưa tin các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thành phố cảng chiến lược Mokha của Yemen ở bên bờ biển Đỏ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương, theo AFP.

    Houthi, vốn kiểm soát phần lớn khu vực tây bắc Yemen, đã chiếm giữ Mokha trong tháng này sau khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

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