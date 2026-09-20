Houthi tấn công vào thủ đô Ả Rập Xê Út

Phát ngôn viên liên quân Turki al-Malki thông báo trên mạng xã hội X rằng Không quân Ả Rập Xê Út đã đánh chặn và phá hủy thành công một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thành phố Riyadh vào rạng sáng 19.9.

Ông al-Malki cáo buộc Houthi cũng cố nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại các thành phố Bisha, Taif, Farasan và Yanbu. Ông khẳng định những cuộc tấn công này đã bị hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út ngăn chặn.

Cột khói đen bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào ngày 19.9 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng này đã đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ả Rập Xê Út bằng cách thực hiện hai chiến dịch quân sự thành công, sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

"Chiến dịch đầu tiên nhắm vào các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, và chiến dịch thứ hai nhắm vào các cơ sở của Aramco tại Yanbu", ông Saree nói thêm.

Giới chức Ả Rập Xê Út đã ban bố cảnh báo không kích trong đêm 18.9 và rạng sáng 19.9. Vài giờ sau cảnh báo, người dân chia sẻ với AFP rằng họ nghe thấy những âm thanh giống như các vụ nổ vang vọng khắp một số khu vực của Riyadh.

Sau đó, lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại một bồn chứa nhiên liệu mang logo của Tập đoàn dầu khí Aramco (Ả Rập Xê Út) ở kho nhiên liệu gần sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, theo AFP.

Trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 đã báo cáo về "những vấn đề nghiêm trọng" tại sân bay quốc tế King Khalid, xếp sân bay này vào mức gián đoạn tối đa trong một khoảng thời gian ngắn trước khi hoạt động hàng không bắt đầu trở lại bình thường.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự ở Yemen tái bùng phát, thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bị đe dọa bởi các cuộc tấn công, theo AFP.

Houthi: Từ đội dân quân ô hợp thành thế lực địa chính trị nặng ký

Trong những tuần gần đây, Houthi đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng, chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen, khiến quân chính phủ (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) phải chật vật ứng phó.

Houthi thông báo về hàng chục cuộc tập kích đáp trả mỗi ngày của Ả Rập Xê Út kể từ khi lực lượng này kiểm soát toàn bộ vùng ven biển nằm dọc biển Đỏ và các đảo chiến lược ở eo biển Bab al-Mandeb từ tay quân chính phủ Yemen. Eo biển này là tuyến đường huyết mạch trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út giữa lúc eo biển Hormuz bị Iran kiểm soát.