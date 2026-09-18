Giao tranh Houthi - Ả Rập Xê Út leo thang

Tấn công dồn dập

Đài truyền hình Almasirah của Houthi đưa tin máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út đã nhắm mục tiêu vào 3 tháp viễn thông tại tỉnh Taiz thuộc miền tây Yemen trong ngày 17.9, và một dân thường đã chết trong các cuộc tấn công vào thị trấn Abs thuộc tỉnh Hajjah. Cáo buộc này được đưa ra sau khi phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tối 16.9 thông báo trong 24 giờ trước đó, Ả Rập Xê Út thực hiện 40 cuộc không kích nhắm vào miền tây Yemen, theo AFP.

Trước đó ngày 16.9, Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Mecca - thành phố linh thiêng của Hồi giáo. Lực lượng Houthi đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của Riyadh rằng họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái đang lao về phía Mecca.

Những người Yemen trong lều tạm trú sau khi phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh giữa Houthi và quân chính phủ trong tháng 9 Ảnh: Reuters

Houthi thông báo về hàng chục cuộc tập kích mỗi ngày của Ả Rập Xê Út kể từ khi lực lượng này kiểm soát toàn bộ vùng ven biển nằm dọc biển Đỏ và các đảo chiến lược ở eo biển Bab al-Mandeb từ tay quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Eo biển Bab al-Mandeb là tuyến đường huyết mạch trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út giữa lúc eo biển Hormuz bị Iran kiểm soát. Houthi đáp trả bằng cách tập kích một căn cứ không quân của Ả Rập Xê Út và công ty dầu khí tại TP.Yanbu bên bờ biển Đỏ.

Houthi tung hình ảnh chiến đấu cơ F-15 của Ả Rập Xê Út bị bắn rơi

Thiếu tên lửa đánh chặn

AP hôm qua dẫn lời giới chức khu vực cho hay Ả Rập Xê Út đang ở vào tình thế rất khó khăn, do phải bảo vệ các căn cứ quân sự và cơ sở chính quyền trọng yếu lẫn các cơ sở dầu khí. Theo các nguồn tin, nước này đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn và đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh. Cụ thể, Ả Rập Xê Út đã đề nghị Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập triển khai lực lượng hỗ trợ phòng không đến khu vực để giúp chống lại tên lửa và UAV từ Houthi cùng các nhóm thân Iran khác.

Trong lúc đó, kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ, đồng minh và nhà cung cấp vũ khí chính của Ả Rập Xê Út, cũng đang sụt giảm sau 6 tháng xung đột với Iran. Washington đã bán lượng vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho đồng minh và cam kết các hình thức hỗ trợ khác. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Mỹ đã thể hiện rõ không muốn can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Khi được hỏi liệu Ả Rập Xê Út có yêu cầu can thiệp hay không, một quan chức Mỹ cho hay Bộ Tư lệnh trung tâm của quân đội nước này đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ công tác lập kế hoạch với các lực lượng Ả Rập Xê Út.

Một quan chức khác cho biết thêm Ả Rập Xê Út cũng đang nỗ lực tập hợp các đồng minh quốc tế để cùng đưa ra phản ứng chung chống lại Houthi. "Tuy nhiên, quyết định hiện tại là dành cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao", vị quan chức nói, cho biết thêm Oman và Ai Cập đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Yemen.