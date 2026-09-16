Houthi nói bắn rơi chiến đấu cơ F-15 Ả Rập Xê Út bằng tên lửa tự chế tạo

Lực lượng Houthi ngày 16.9 tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út trong không phận tỉnh Marib (Yemen), theo AFP.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree viết trên mạng xã hội cho biết Houthi đã sử dụng "tên lửa không đối không sản xuất trong nước" để bắn hạ máy bay. Ông cũng cáo buộc Ả Rập Xê Út đang tiến hành các hoạt động thù địch nhằm hỗ trợ lực lượng quân sự tại Yemen.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy các tay súng Houthi tại tỉnh al Jawf (Yemen) ẢNH: REUTERS

Ông Saree không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc Ả Rập Xê Út đã thực hiện hơn 450 cuộc không kích trong tuần này.

Ả Rập Xê Út chưa bình luận về tuyên bố từ Houthi.

Bên cạnh đó, ông Saree cũng phủ nhận việc Houthi đã phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Mecca. Ông khẳng định: “Các cuộc tấn công của lực lượng này chỉ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự, những nơi nằm cách xa các địa điểm linh thiêng”.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cáo buộc Houthi phóng một UAV hướng đến Mecca. Theo liên quân, hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út đã đánh chặn và phá hủy trước khi UAV này xâm nhập vùng cấm bay phía trên thành phố Mecca.

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Houthi đã giao tranh trở lại với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn kể từ khi nội chiến tại nước này bùng phát trở lại vào tháng 7. Nhóm này cũng tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út và nhắm mục tiêu vào các tàu của nước này trên biển Đỏ.

Tuần trước, Houthi tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển Yemen trên biển Đỏ và khu vực eo biển Bab al-Mandab. Tuyến hàng hải này có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz.