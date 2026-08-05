Houthi tấn công tàu Ả Rập Xê Út ở biển Đỏ

Trong một tuyên bố qua video, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree hôm nay 5.8 nói rằng lực lượng này đã "tấn công thành công tàu chở dầu Wafa của Ả Rập Xê Út ở phía bắc biển Đỏ, ngoài khơi Yanbu, bằng một số tên lửa đạn đạo". Yanbu là thành phố cảng biển lớn của Ả Rập Xê Út.

Một tàu thương mại ở biển Đỏ vào ngày 27.7 Ảnh: AFP

Ông Saree khẳng định đây là tàu chở dầu thứ 8 của Ả Rập Xê Út bị nhắm mục tiêu kể từ khi lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào vương quốc này, bắt đầu vào ngày 22.7.

Lệnh phong tỏa đe dọa khả năng cung ứng dầu ra thế giới của Ả Rập Xê Út, theo sau việc Iran cũng thực hiện phong tỏa song song tại eo biển Hormuz.

Ông Saree cho rằng lệnh phong tỏa của Houthi đã buộc Ả Rập Xê Út phải chuyển hướng "các tàu chở dầu về phía bắc biển Đỏ". Do đó, lực lượng được Iran hậu thuẫn sẽ "leo thang tấn công các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở phía bắc biển Đỏ nhằm chặn mọi lối ra vào và ngăn chặn tàu bè qua lại".

Với tình trạng Iran đóng cửa eo biển Hormuz, cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ đã trở thành điểm xuất khẩu dầu chính, biến eo biển Bab al-Mandeb thành tuyến đường trung chuyển quan trọng đối với dầu thô. Eo biển hẹp này nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương và thông qua kênh đào Suez để kết nối với Địa Trung Hải.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Ả Rập Xê Út đối với tuyên bố trên của Houthi.

Israel phản đối kế hoạch Gaza được Mỹ ủng hộ

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel không chấp thuận một kế hoạch cho Dải Gaza được Mỹ hậu thuẫn, dù đã nhận được sự đảm bảo rằng việc Israel rút quân sẽ chỉ diễn ra sau khi Hamas giải giáp vũ khí, theo AFP hôm nay.

Trong một video được đăng trên mạng xã hội vào tối 4.8, ông Netanyahu nói rằng đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump "tin rằng họ có thể đạt được việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Chúng tôi đang kiểm tra vấn đề này. Họ đã gửi cho chúng tôi một bản dự thảo, chúng tôi không đồng ý, đó không phải là bản dự thảo của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi các ý kiến phản hồi".

Ông Netanyahu đã gặp Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn hôm 3.8 và nhận được sự đảm bảo rằng quân đội Israel sẽ chỉ phải rời khỏi các vị trí hiện tại ở Gaza sau khi Hamas giải giáp vũ khí.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các đối tác trong liên minh cánh hữu yêu cầu bác bỏ thỏa thuận này, theo AFP.