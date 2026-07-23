Mỹ không kích Iran ngày thứ 12, Houthi tấn công 2 tàu dầu ở biển Đỏ

Máy bay Mỹ xuất kích nhắm vào Iran hôm 21.7 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 23.7 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ - Iran đang leo thang ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra khi Mỹ phát động một loạt cuộc không kích mới vào các mục tiêu quân sự Iran, đánh dấu đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào hai tàu chở dầu Encelia và Layla của Ả Rập Xê Út vì "vi phạm lệnh phong tỏa".

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết thuyền trưởng của một tàu chở dầu đã báo cáo tàu bị trúng một vật thể lạ không xác định cách khu vực Al Shuqaiq (Ả Rập Xê Út) khoảng 70 hải lý về phía tây nam, gây hỏa hoạn.

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Tình hình leo thang ở biển Đỏ diễn ra sau khi lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út, làm gia tăng áp lực lên các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Trung Đông vốn đã bị ảnh hưởng bởi xung đột ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran sau mỗi vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khiến Tehran cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt không kích mới nhất bắt đầu lúc 21 giờ 30 ngày 22.7 (giờ GMT, 4 giờ 30 ngày 23.7 tại VN) nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. CENTCOM khẳng định chiến dịch này nhằm "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển trong khu vực".

Quân đội Kuwait sáng 23.7 (giờ địa phương) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các UAV, sau nhiều ngày Iran không kích các mục tiêu của Mỹ tại nước này.

Jordan cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa và 4 UAV, trong khi còi báo động không kích vang lên ở Bahrain. Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của nước này xác nhận nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở cả 3 quốc gia.