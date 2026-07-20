Lầu Năm Góc 'giấu' chuyện nhiều binh sĩ bị thương trong xung đột với Iran?

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và các binh sĩ Mỹ ẢNH: REUTERS

Tờ The New York Times ngày 20.7 dẫn lời một số quan chức Mỹ ẩn danh cho hay Lầu Năm Góc đã không công khai thông tin hàng chục binh sĩ Mỹ bị thương chỉ trong một tuần trong cuộc xung đột với Iran.

Trong tuần lễ trước khi Iran tiến hành cuộc tấn công tại Jordan hôm 17.7 khiến 2 binh sĩ Mỹ bị thương và một binh sĩ khác mất tích, Iran còn tiến hành 3 cuộc không kích nhắm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.

Ba cuộc tấn công đó khiến hàng chục binh sĩ Mỹ bị thương và một số trực thăng bị hư hại, nhưng Lầu Năm Góc không công khai thông tin.

Vụ việc này là ví dụ mới nhất về sự căng thẳng giữa điều mà Lầu Năm Góc cho là cần thiết để đảm bảo an ninh chiến dịch và nghĩa vụ của chính phủ trong việc công khai về diễn biến của cuộc chiến.

Trong các tuyên bố sau những cuộc không kích nhằm vào các địa điểm quân sự của Iran hồi tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đang trả đũa các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. CENTCOM không hề đề cập các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ trong khu vực, bao gồm cả ở Jordan.

UAV Iran phóng lên để tấn công cơ sở của Mỹ tại Jordan trong hình ảnh đưa ra hôm 14.7 ẢNH: REUTERS

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết CENTCOM không bắt buộc phải công bố thông tin về các quân nhân bị thương, đặc biệt là khi họ nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ.

Theo một quan chức khác trong quân đội Mỹ, rằng việc tiết lộ thông tin có thể giúp Iran nhắm mục tiêu bằng các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Jordan và các căn cứ khác ở Trung Đông, nơi có hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng quân.

CENTCOM cũng đã ngừng thông báo về số lượng mục tiêu đã bị không kích hằng ngày tại Iran cũng vì lý do đó, theo vị quan chức. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Theo CNN, đã có 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran. Số liệu của CENTCOM cho thấy hơn 400 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc xung đột này.

Liên quan diễn biến xung đột, quân đội Mỹ ngày 20.7 cho biết đã tiến hành đợt không kích ngày thứ 9 liên tiếp tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Iran "lại bị tấn công rất mạnh mẽ" nhằm đáp trả việc 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Phản ứng sau đợt tấn công trên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào máy bay Mỹ ở sân bay Aqaba (Jordan), cũng như tấn công tài sản, thiết bị của quân đội Mỹ tại các cơ sở ở Kuwait và Syria.

Cũng trong ngày 20.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran theo đuổi cả xung đột lẫn ngoại giao dựa trên lợi ích quốc gia, sau khi được hỏi liệu cánh cửa đàm phán với Mỹ có đóng lại hay chưa.