Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, lo ngại xung đột Trung Đông lan rộng

Tàu chiến Mỹ khai hỏa tấn công Iran hôm 19.7 ẢNH: REUTERS

Quân đội Mỹ cho biết có thêm một binh sĩ thiệt mạng trong vụ kích nổ có kiểm soát vật liệu từ một máy bay không người lái (UAV) của Iran bị bắn hạ, sau khi Lầu Năm Góc thông báo về cái chết của hai binh sĩ khác ở Jordan.

"Một binh sĩ Mỹ ở miền bắc Iraq đã thiệt mạng trong một vụ kích nổ có kiểm soát vật liệu nổ từ một UAV tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ vào ngày 18.7. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết trên mạng xã hội.

CENTCOM còn cho biết đã tìm thấy hài cốt chưa xác định ở Jordan sau khi một binh sĩ được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu.

Những trường hợp trên nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng lên 17 người, theo CNN.

Trong khi đó, quân đội Mỹ vừa tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 nhằm vào Iran, theo thông cáo CENTCOM đưa ra tối 19.7 (giờ Mỹ), và cho biết hành động này sẽ "tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran". Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng nước này "đã tấn công rất mạnh đối với Iran".

Hãng thông tấn Tasnim cho hay Mỹ đã tấn công một số thành phố của Iran. Các vụ nổ được nghe thấy ở thành phố Tabriz phía tây bắc, Chabahar và Konarak trên Vịnh Oman, cùng Bandar Mahshahr và Bandar Imam Khomeini trên vịnh Ba Tư.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 19.7 cảnh báo sẽ phản ứng sau khi cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Darkhovin ở miền nam Iran.

"Vụ tấn công của Mỹ vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang xây dựng là một cuộc tấn công nguy hiểm vào cơ sở hạ tầng hòa bình của Iran và đặt toàn bộ trách nhiệm về hậu quả của tình trạng bất an và bất ổn leo thang lên vai Mỹ", ông phát biểu trên Đài IRIB.

"Trong khi lên án mạnh mẽ hành động gây hấn này, Iran sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình", ông nói thêm.

Trước đó vào ngày 19.7, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết Mỹ đã tấn công công trường xây dựng nhà máy điện Darkhovin gần biên giới Iraq. CENTCOM chưa bình luận về thông tin này.

Theo Hãng tin IRNA, Iran ngày 20.7 bắt đầu tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa từ tỉnh Lorestan phía tây hướng đến "các mục tiêu của đối phương".

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 20.7 cho biết họ đã nhận được báo cáo về một vụ cháy tàu ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz.

Vụ việc xảy ra cách khu vực Kumzar phía bắc Oman khoảng 8 hải lý về phía tây bắc và chưa rõ nguyên nhân vụ việc, theo UKMTO.