Mỹ không kích 'trừng phạt' Iran sau khi tổn thất quân ở Jordan

Mỹ liên tục không kích Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và Iran mở rộng phạm vi tấn công vào lãnh thổ các đồng minh Mỹ ảnh: centcom

Trước khi Iran tấn công hôm 18.7, Lãnh tụ tối cao nước này Mojtaba Khamenei tuyên bố Washington sẽ phải trả giá vì tìm cách leo thang xung đột, theo Reuters hôm 19.7. Và rạng sáng nay, Mỹ không kích Iran để đáp trả.

Trong thông báo mới, CENTCOM cho biết các đợt không kích đã bắt đầu vào 5 giờ sáng nay 19.7 (giờ Việt Nam) theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Các cuộc không kích nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran trong việc đe dọa tàu bè thương mại ở eo biển Hormuz và nhanh chóng trừng phạt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bên đã tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan đêm qua", theo CENTCOM, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin Mỹ đã tiến hành một vụ tấn công gần thành phố Sirik ở miền nam Iran, thêm rằng chưa có thông tin thương vong lẫn tổn thất về cơ sở hạ tầng được ghi nhận.

Theo sau 2 trường hợp tử vong của quân nhân Mỹ ở Jordan và một thành viên khác mất tích hôm 17.7, tổng số binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc xung đột với Iran đã tăng lên 16 người, trong khi hơn 420 người bị thương.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khói bốc lên gần cơ sở dầu ở Ahmadi (Kuwait) hôm 18.7 ảnh: reuters

Kuwait, Bahrain, Jordan, Ả Rập Xê Út ghi nhận các cuộc tấn công từ Iran

Trước khi CENTCOM nối lại không kích sáng nay, Iran dường như mở rộng các cuộc tấn công sang Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác của Mỹ tại vùng Vịnh và Jordan hôm 18.7, sau khi Mỹ tấn công cầu, cơ sở điện lực và nhiều hạ tầng khác của Iran.

Hôm 18.7, Kuwait trở thành mục tiêu tấn công kéo dài của Iran, với lực lượng vũ trang nước này thông báo đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Về phần mình, IRGC thông báo đã bắn trúng trung tâm hỗ trợ quân sự Mỹ tại căn cứ Arifjan của Kuwait và phá hủy một trạm radar ở căn cứ không quân Ali Al Salem. Sau đó, Tập đoàn dầu khí Kuwait xác nhận một trong các cơ sở dầu đã trúng đòn tấn công của Iran, gây thiệt hại đáng kể và khiến một số người bị thương.

Bên cạnh đòn tấn công Kuwait, IRGC cũng nhắm mục tiêu vào Bahrain, nơi máy bay chiến đấu Mỹ tập trung tại căn cứ không quân Sheikh Isa, và một trung tâm dữ liệu tình báo tại nước này.

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Phía quân đội Iran cũng phá hủy ít nhất 2 tiêm kích Mỹ và 3 máy bay khác trong đợt tấn công bằng tên lửa và UAV sáng ngày 18.7 ở căn cứ Mỹ tại Al Azraq (Jordan), theo đài truyền hình nhà nước Iran.

Các hệ thống cảnh báo sớm của Ả Rập Xê Út đã phát đi cảnh báo vào rạng sáng 18.7, thúc giục người dân ở Al-Kharj và Yanbu tìm nơi trú ẩn. Al-Kharj, phía đông Riyadh, là nơi đặt căn cứ quân sự có quân Mỹ đồn trú, trong khi Yanbu, trên biển Đỏ, là cảng xuất khẩu dầu quan trọng.

IRGC không đề cập đến bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào Ả Rập Xê Út.