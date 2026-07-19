Chiến sự Mỹ - Iran nguy cơ leo thang toàn diện

Hãng thông tấn IRNA đưa tin các cuộc không kích của Mỹ khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại tỉnh miền nam Hormozgan của Iran. IRNA cũng cho biết 5 vụ nổ đã được ghi nhận tại TP.Yazd ở miền trung Iran ngay sau khi các cuộc không kích được công bố. Hãng Mehr thì đưa tin có các vụ nổ tại "nhiều tỉnh ở miền nam" Iran.

Đáp lại, quân đội Iran tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan, theo AFP. Các mục tiêu ở Kuwait gồm trại Al-Adiri và căn cứ Ali Al-Salem, còn mục tiêu ở Jordan là các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Al-Azraq.

Hình ảnh trong một lần Iran phóng tên lửa về phía mục tiêu Mỹ tại vùng Vịnh Ảnh: AFP

Quân đội Kuwait cho biết các tiếng nổ được nghe thấy là do hệ thống phòng không đánh chặn "các mục tiêu thù địch". Ngoài ra, Kuwait cáo buộc Iran tấn công thêm một nhà máy điện và nước của nước này, khiến nhiều tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động, chỉ một ngày sau một vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, quân đội Jordan thông báo đã bắn hạ 10 tên lửa của Iran mà không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Đài CBS: Binh sĩ Mỹ bị thương vì Iran tập kích

Theo truyền hình nhà nước Iran, quân đội nước này cũng đã nhắm vào một căn cứ không quân ở Bahrain được Mỹ sử dụng. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động phòng không đã được kích hoạt trong khi quân đội Bahrain tuyên bố hệ thống phòng không đã đẩy lùi một làn sóng tấn công của Iran.

Trong vụ việc khác, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 2 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã trúng thủy lôi, song quân đội Mỹ bác bỏ thông tin này.