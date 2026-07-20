Lần đầu trong hơn 150 năm, Phó tổng thống Mỹ có con khi đang đương chức

Ông Vance và phu nhân tại Ohio vào tháng 2.2025 ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 20.7 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho hay phu nhân của ông là bà Usha Vance vừa sinh đứa con thứ 4, được đặt tên là Alec Neel Vance, sau khi có các con gồm Ewan, Vivek và Mirabel.

"Usha và em bé đều khỏe mạnh và vui vẻ, các con của chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp em trai bé bỏng của mình", Phó tổng thống Vance viết trên mạng xã hội và cảm ơn các bác sĩ, nhân viên tại Trung tâm Quân y Walter Reed và Đơn vị Y tế Nhà Trắng.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 150 năm một phu nhân Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm sinh con. Ông Vance năm nay 42 tuổi, lớn hơn phu nhân 2 tuổi.

Với cuộc sống của 6 thành viên, gia đình Vance sẽ dành nhiều thời gian hơn ở vùng nông thôn phía bắc Virginia, thuê nhà tại một phần của khu đất rộng lớn trị giá hàng triệu USD ở khu dân cư giàu có Middleburg.

Phó tổng thống dự kiến sẽ thỉnh thoảng ở đó, dù ông và gia đình vẫn duy trì nơi cư trú chính thức của họ tại Đài quan sát Hải quân ở thủ đô Washington.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài ABC News, bà Usha Vance đã chia sẻ về việc thường bị soi mói, cũng như vai trò làm mẹ của đệ nhị phu nhân Mỹ.

"Mọi việc chúng tôi làm đều nằm trong tầm mắt công chúng", bà kể và nói thêm rằng "mọi người đều thấy" nếu con cái bà cư xử không đúng mực hoặc bị ốm.

"Chúng tôi cố gắng không đặt chúng vào những tình huống bị phơi bày và sau này nói rằng bố mẹ làm con xấu hổ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng giữ kín hầu hết những việc chúng làm. Khi ở nơi công cộng, chúng tôi để chúng được là trẻ con và mọi chuyện diễn ra tự nhiên", theo bà Vance.

Đệ nhị phu nhân Mỹ đã từ bỏ nghề luật sư khi chồng trở thành Phó tổng thống. Bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong suốt thời gian ông Vance tại nhiệm và xây dựng đội ngũ nhân viên nhỏ của riêng mình. Lấy việc nâng cao khả năng đọc viết cho trẻ em làm nền tảng, bà đã phát động thử thách đọc sách mùa hè năm ngoái và một chương trình podcast đi kèm năm nay.

Lần cuối cùng một đệ nhị phu nhân Mỹ sinh con khi đang tại chức là vào năm 1870, khi Phó tổng thống Schuyler Colfax và phu nhân Ellen Maria Colfax chào đón đứa con Schuyler Colfax III, người sau này trở thành thị trưởng của thành phố South Bend (bang Indiana).