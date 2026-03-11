Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump giải thích tin đồn rạn nứt với Phó tổng thống Vance

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/03/2026 07:18 GMT+7

Truyền thông chú ý Phó tổng thống Mỹ JD Vance dường như vắng mặt trong các họp báo liên quan cuộc xung đột của Mỹ với Iran.

Trả lời báo giới ngày 10.3 khi được hỏi liệu có những rạn nứt trong quan hệ với ông Vance liên quan cuộc chiến tại Trung Đông hay không, Tổng thống Trump phản hồi: “Chúng tôi rất đồng thuận về việc này”, The Hill đưa tin.

“Ông ấy mang triết lý hơi khác một chút so với tôi. Tôi nghĩ dù ông ấy vẫn khá nhiệt tình, song lại không quá hào hứng về kế hoạch này (tấn công Iran)”, ông Trump nói.

Ông Trump giải thích tin đồn rạn nứt với Phó tổng thống Vance- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Phó tổng thống JD Vance trong cuộc họp Hội đồng hòa bình ngày 19.2

ẢNH: AFP

Phó tổng thống JD Vance đã trả lời phỏng vấn vào thời điểm trước và giai đoạn đầu sau khi Mỹ cùng Israel tấn công Iran.

The Washington Post đưa tin trong buổi phỏng vấn ngày 26.2, hai ngày trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát, ông Vance nói rằng “không có khả năng” các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ khiến Washington sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.

Đến ngày 2.3, ông Vance khẳng định Tổng thống Trump sẽ không để Mỹ vướng vào xung đột kéo dài nhiều năm.

“Điều khác biệt ở Tổng thống Trump là ông ấy không để đất nước bước vào cuộc chiến mà không có mục tiêu rõ ràng. Ông ấy đã xác định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ điều đó khiến chúng tôi sẽ không gặp những vấn đề như với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan”, ông Vance nói ngày 2.3.

Kể từ đó, truyền thông hầu như không thấy ông Vance bình luận về diễn biến chiến sự leo thang ở Trung Đông. Financial Times ngày 11.3 tiết lộ ông Vance sẽ chủ trì các buổi vận động vào cuối tháng 3, nhằm gây quỹ cho đảng Cộng hòa để chạy đua bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Phó tổng thống JD Vance thường nêu quan điểm ủng hộ tầm nhìn của ông Trump về triết lý “nước Mỹ trên hết” và hạn chế can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài. Trong bài xã luận trên The Wall Street Journal năm 2023, ông Vance nhấn mạnh đã ủng hộ ông Trump vì “biết rằng ông ấy sẽ không liều lĩnh đưa người Mỹ ra chiến trường ở nước ngoài”.

