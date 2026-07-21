Mỹ tấn công ngày thứ 10 liên tiếp, Iran nói đang trong 'cuộc chiến toàn diện'

Một vụ nổ do Mỹ không kích tại Iran trong hình ảnh đưa ra hôm 20.7 Ảnh: Reuters

Đài CNN ngày 21.7 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay lực lượng nước này vừa tiến hành thêm một đợt tấn công nhắm vào Iran, trong khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại khu vực phía nam.

"Các cuộc tấn công này nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự của Iran trong việc tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz", CENTCOM viết trên X và cho biết động thái này được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Không lâu sau thông báo trên, Đài IRIB đưa tin về các vụ nổ tại quận Bemani thuộc tỉnh Hormozgan phía nam Iran, dọc theo vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Ngoài ra, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở các khu vực Bandar Abbas và Qeshm, cũng thuộc tỉnh Hormozgan. Bản tin không đề cập chi tiết nguyên nhân các vụ nổ và thiệt hại.

Hãng IRNA cho hay hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt tại thành phố cảng Bushehr nhằm đối phó máy bay thù địch, nhưng "không có tác động nào được ghi nhận". Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nằm cách trung tâm thành phố khoảng 18 km.

Nhận định về tình hình hiện tại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết đất nước ông đang trong một "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ và Tehran cần chấp nhận những hậu quả của cuộc xung đột này.

"Thực tế là ngày nay Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tham gia vào một cuộc chiến toàn diện", AFP dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo trong một thông cáo, đồng thời cho biết thêm rằng "chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hậu quả tất yếu của cuộc kháng chiến này".

"Mặt trận quan trọng nhất hiện nay là nền kinh tế và sinh kế của người dân", Tổng thống Iran phát biểu trong một cuộc họp ở Tehran với các quan chức tư pháp.

Theo ông Pezeshkian, nếu áp lực kinh tế gây ra sự bất mãn xã hội và tình trạng này lan rộng, nguồn vốn xã hội to lớn mà người dân đã tạo ra để ủng hộ nhà nước có thể bị tổn hại.

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Binh sĩ Mỹ thương vong

Sau khi tờ The New York Times cho rằng Bộ Chiến tranh Mỹ không công khai số binh sĩ bị thương trong xung đột với Iran, phát ngôn viên Sean Parnell của bộ này viết trên X cho biết gần 100 binh sĩ bị thương kể từ ngày 7.7.

"Dù gần 100 quân nhân được xác định là bị thương ở các mức độ khác nhau kể từ ngày 7.7. 96% trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Họ quyết tâm quay trở lại chiến đấu. Phần lớn các chấn thương gặp phải là chấn động nhẹ", theo ông Parnell.

Liên quan việc 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong xung đột với Iran, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ. "Mỗi lần Iran giết một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần!" ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho biết đã truyền đạt chỉ thị này đến các tướng lĩnh quân đội cấp cao. "Chỉ thị này đã được chuyển đến Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Daniel Caine và các lãnh đạo trong quân đội", ông viết.

Lầu Năm Góc xác nhận 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, bao gồm hai người tại một căn cứ quân sự ở Jordan và một người ở miền bắc Iraq.