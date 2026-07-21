Tổng thống Trump sẽ chỉ dùng chuyên cơ Qatar tặng để bay trong nước?

Chuyên cơ mới của Tổng thống Trump ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 21.7 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Nhà Trắng đang gấp rút nâng cấp chiếc máy bay phản lực do Qatar tặng, hiện được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một, sau khi các quan chức thảo luận nội bộ về việc Tổng thống Donald Trump cần tránh sử dụng máy bay này ở các khu vực có nguy cơ cao.

Chưa rõ mức độ nâng cấp cần thiết sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Các nguồn tin cho biết trước khi ông Trump đi máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7.7, các quan chức đã thảo luận về việc tổng thống không nên sử dụng chiếc máy bay mới được tân trang này để đến những khu vực có rủi ro cao, trong bối cảnh xung đột kéo dài nhiều tháng với Iran.

Ông Trump đã hết lời ca ngợi chiếc máy bay được nâng cấp và vẫn bay đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các quan chức cấp cao đánh giá ban đầu rằng nó an toàn. Một trong những nguồn tin cho biết, các quan chức sau đó nhận ra rằng điều đó là một sai lầm. Nguồn tin khác lưu ý rằng các đánh giá an ninh thường xuyên thay đổi.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ tại Căn cứ Không quân Andrews (bang Maryland) hôm 17.7 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump dường như đã công khai thừa nhận rằng chuyên cơ của mình cần được tăng cường an ninh. Hôm 19.7, ông cho biết máy bay sẽ sớm được "nâng cấp tối đa" và mất khoảng một tháng, thời hạn mà các chuyên gia cho rằng không đủ để tạo ra những nâng cấp an ninh đáng kể.

Theo một nguồn tin, ông Trump vẫn định sử dụng máy bay này cho các chuyến bay trong nước và thậm chí có thể cả một số chuyến bay quốc tế trước khi nâng cấp, bao gồm việc bay đến Ireland, nơi ông đang cân nhắc ghé thăm vào tháng 9.